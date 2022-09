Le président du Vietnam, Nguyen Xuan Phuc. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - A l'occasion du 60e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre), le président Nguyen Xuan Phuc a accordé une interview à la presse sur la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre Vietnam et Laos.



Lors de l’interview, le chef de l’Etat vietnamien a souligné que les relations spéciales entre le Vietnam et le Laos étaient un modèle exemplaire de fidélité, de pureté, de pérennité, et “unique” dans les relations entre les nations. Selon lui, sans l'alliance de combat et la solidarité spéciale entre le Vietnam et le Laos, les luttes d’hier pour la libération nationale des deux pays n'auraient pas pu remporter une victoire complète, leurs processus de défense et de développement national n’auraient pas pu aboutir à de telles réalisations remarquables.



Nguyen Xuan Phuc a estimé qu’au cours des 60 dernières années, malgré de nombreux changements dans la situation mondiale et régionale, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos n’avaient cessé de se développer et de s’approfondir.



Le dirigeant vietnamien a indiqué que les relations bilatérales dans la politique et la diplomatie étaient de plus en plus étroites et fiables, ajoutant que la coopération en matière de défense-sécurité était constamment promue et continuait d'être l'un des piliers importants des relations spéciales entre les deux pays. En matière économique, Nguyen Xuan Phuc a précisé que le commerce bilatéral avait connu une croissance annuelle à deux chiffres lors de ces dernières années.



En effet, les échanges commerciaux bilatéraux au cours des huit premiers mois de 2022 ont atteint plus de 1 milliard de dollars, soit une augmentation de plus de 20% par rapport à la même période l'an dernier, a-t-il fait savoir, ajoutant que le Vietnam demeurait le troisième plus grand investisseur au Laos avec plus de 200 projets d'investissement direc étranger en opération et un capital total de plus de 5 milliards de dollars.



La coopération dans l'éducation et la formation est une coopération stratégique axée sur la haute qualité. La coopération dans d'autres domaines, tels que l'énergie, les transports, la culture, la santé..., ne cesse de se consolider et de s'approfondir. La coopération entre localités, notamment entre provinces limitrophes, est de plus en plus étroite, a-t-il poursuivi.



Le nouveau bâtiment de l'Assemblée nationale du Laos - cadeau du Parti, de l'Etat et du peuple du Vietnam au Parti, à l'Etat et au peuple du Laos, a été remis et inauguré en 2021 et est devenu l'un des symboles des relations spéciales Vietnam-Laos dans la nouvelle période, a-t-il souligné.



Le président Nguyen Xuan Phuc s’est ensuite déclaré convaincu que les relations entre le Vietnam et le Laos continueraient de s’épanouir, constatant que les deux pays avaient de nombreux avantages et un grand potentiel pour développer leur coopération. Il a souligné l’importance de préserver ensemble et de renforcer constamment le pilier des relations politiques, de s’efforcer ensemble de faire de la coopération économique un pilier des relations spéciales entre le Vietnam et le Laos. En outre, il est nécessaire de continuer à consolider le pilier de la coopération dans la défense – sécurité, sur la base de la confiance politique, pour maintenir ensemble un environnement pacifique et politiquement stable, défendre fermement l'indépendance et la souveraineté, empêcher de façon opportune tous les complots hostiles. Le chef de l’Etat a également insisté sur la nécessité de continuer à considérer l'éducation, la formation et le développement des ressources humaines comme un domaine de coopération stratégique, de renforcer la sensibilisation sur les relations spéciales entre les deux pays.



Enfin, le président Nguyen Xuan Phuc s’est déclaré convaincu que sous la direction du Parti communiste du Vietnam et du Parti populaire révolutionnaire du Laos, la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, continueraient d’être consolidées et portées à une nouvelle hauteur, pour les deux peuples, contribuant à la paix, à la stabilité, à la coopération et au développement dans la région et dans le monde. -VNA