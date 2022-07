L’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung. Photo: VNA



Vientiane (VNA) – A l’occasion du 60e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Laos (5 septembre) et du 45e de la signature de leur Traité d’amitié et de coopération (18 juillet), l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyen Ba Hung, a accordé une interview à l’Agence vietnamienne d’Information (VNA).



On peut dire que la réalisation la plus importante et la plus remarquable de ces 60 dernières années est la solidarité et l’alliance de combat spéciale Vietnam-Laos, Laos-Vietnam, qui ont aidé les Révolutions des deux pays à surmonter nombre de défis et difficultés et à retrouver l’indépendance nationale, a déclaré l’ambassadeur.



Les deux pays ont construit avec succès un mécanisme de coopération intégrale conforme à l'esprit de leur Traité d'amitié et de coopération, a-t-il affirmé, avant d’insister sur la durabilité et l’efficacité de ce Traité.



Les relations dans la sécurité et la défense sont devenues l’un des piliers les plus solides des relations bilatérales et continuent d’être consolidées et renforcées, a-t-il indiqué.



Dans la politique et la diplomatie, les relations bilatérales n’ont cessé de se développer et s’approfondir, sur la base d’une confiance politique de plus en plus consolidées et renforcée, a-t-il ajouté, tout en affirmant la dynamique des liens économiques bilatéraux.



Le Vietnam figure toujours parmi les trois plus grands investisseurs au Laos. Les échanges commerciaux entre les deux pays en 2021 ont atteint 1,37 milliards de dollars, soit une hausse annuelle de 33,32% et un record depuis 10 ans, a-t-il précisé.



Le domaine de l'éducation et de la formation a également été un point positif, a-t-il poursuivi, constatant qu’environ 14.000 étudiants lao suivaient des cursus au Vietnam.



S’agissant de la diplomatie populaire et de la coopération décentralisée, à ce jour, toutes les 18 villes et provinces du Laos ont établi des coopérations et des relations de jumelage avec de nombreuses localités vietnamiennes, a-t-il souligné.



Nguyen Ba Hung a déclaré que ces réalisations étaient particulièrement significatives, assurant une base solide pour que les relations Laos - Vietnam continuent à se développer dans les temps à venir.



L’ambassadeur vietnamien a ensuite souligné l’importance de plusieurs projets de coopération entre les deux pays, notamment le projet de coopération dans l'exploitation des quais 1, 2, 3 du port vietnamien de Vung Ang. Selon lui, ce projet témoigne des sentiments spéciaux et de la confiance politique entre les deux pays. Une fois que ce projet et d’autres mis en service de façon efficace, ils apporteront des intérêts tangibles et des opportunités au Vietnam et au Laos pour mieux exploiter leurs potentiels et avantages, renforcer leur connectivité avec d’autres pays de la région et développer la coopération Vietnam-Laos dans l’économie…



Vu les grandes réalisations dans la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale Vietnam-Laos, le diplomate s’est déclaré convaincu que les relations bilatérales continueraient de se développer plus fortement, plus efficacement et plus durablement dans les temps à venir, dans l’intérêt des deux peuples.



Dans le contexte d’évolutions rapides et complexes de la situation mondiale et régionale, l'organisation par les deux pays de nombreuses activités pour célébrer l'Année de la Solidarité et de l'Amitié 2022 du niveau central au niveau local, revêt une grande importance, a souligné l’ambassadeur.



C'est une occasion très importante pour les peuples des deux pays d'approfondir leur compréhension sur la grande amitié, la solidarité spéciale et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, a-t-il indiqué.



L’ambassadeur a également insisté sur la nécessité de sensibiliser les jeunes des deux pays aux belles valeurs des relations bilatérales, avec notamment divers programmes de coopération, des rencontres et des séminaires pour partager des informations et expériences, des cours de formation, etc. -VNA