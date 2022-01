L'ambassadeur du Vietnam en Inde Pham Sanh Châu. Photo : VNA

New Delhi, 6 janvier (VNA) - Les relations entre le Vietnam et l'Inde se sont considérablement développées au cours des 50 dernières années, l'Inde devenant l'un des principaux partenaires du Vietnam, a déclaré l'ambassadeur du Vietnam en Inde Pham Sanh Châu à l'Agence vietnamienne d’Information à l'occasion du 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales (7 janvier 1972-2022).

Panorama d'une séance de travail entre le ministre vietnamien de l'Information et des Communications Nguyen Manh Hung et le ministre d'État indien du Développement des compétences et de l'Entrepreneuriat, et de l'Électronique et des Technologies de l'Information, Shri Rajeev Chandrasekhar. Photo : VNA

Au cours de cette période, les relations bilatérales se sont développées dans tous les domaines, a déclaré le diplomate, soulignant que le Vietnam espère renforcer davantage ce partenariat.

L'ambassadeur a déclaré que de diverses activités ont été menées pour célébrer l'anniversaire, notamment des visites de haut niveau et la signature d'un accord de crédit de 500 millions de dollars dans le domaine de la défense.

Le Vietnam et l'Inde travaillent ensemble vers l'objectif de 15 milliards de dollars de commerce bilatéral, a-t-il déclaré, ajoutant que le Vietnam espère accueillir une nouvelle vague d'investissements de l'Inde.

Rencontre de l'Inde - un pont pour un partenariat plus étroit entre le Vietnam et l'Inde. Photo : VUFO

Parallèlement aux activités visant à booster les relations bilatérales, le Vietnam et l'Inde ont recherché de nouveaux domaines de coopération. Une statue du président Hô Chi Minh à New Delhi et une autre du héros national indien Mahatma Gandhi seront également inaugurées à Hô Chi Minh-Ville, a-t-il déclaré.

Le diplomate a montré son optimisme quant à l'avenir brillant des relations, soulignant qu'avec une base solide d'amitié traditionnelle de longue date, le Vietnam et l'Inde ont des structures économiques complémentaires et beaucoup d'expérience à partager les uns avec les autres. Le Vietnam peut apprendre de l'Inde dans les domaines de la technologie numérique, de la science, de la technologie, de l'espace et de l'énergie nucléaire, tout en partageant avec l'Inde son expérience en matière de gestion sociale et de réduction de la pauvreté.

L'ambassadeur vietnamien a estimé qu'afin de faire prospérer les relations bilatérales, le Vietnam et l'Inde devraient travailler plus étroitement sur la scène internationale, tout en se soutenant mutuellement dans la protection de leurs intérêts nationaux, en particulier en matière de souveraineté et de sécurité territoriale.

Il a noté qu'en tant que membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies, le Vietnam et l'Inde ont fait preuve d'une bonne coordination et de nombreuses similitudes dans leurs points de vue sur les questions régionales et internationales, et ont déployé des efforts conjoints pour assurer l'ordre mondial fondé sur le respect du droit international, dont la Charte des Nations Unies et la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (UNCLOS) de 1982.

En outre, les deux pays devraient optimiser leurs ressources mutuelles pour le développement, tout en se concentrant sur la promotion de la coopération en matière d'investissement pour créer une vague d'investissement indien au Vietnam, a-t-il souligné.

L'ambassadeur Pham Sanh Châu a également souligné la nécessité pour les deux parties de continuer à accroître les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux ainsi que les échanges entre les deux peuples. - VNA