Hanoï, 22 mars (VNA) - Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son, a eu une conversation téléphonique le 22 mars avec le coordinateur des affaires indo-pacifiques du Conseil de sécurité nationale des États-Unis, Kurt Campbell.

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Bui Thanh Son. Photo : VNA

Bui Thanh Son a rappelé la politique extérieure du Vietnam d'indépendance, d'autosuffisance, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures, et que le pays attache de l'importance au développement de la coopération avec les États-Unis.Il a apprécié les contributions de Kurt Campbell au développement des relations entre les États-Unis et le Vietnam au cours des dernières années, exprimant la volonté du Vietnam de coopérer étroitement pour promouvoir davantage leur partenariat intégral dans l'intérêt des peuples des deux pays, contribuant ainsi à consolider la paix, la sécurité, le développement et le prospérité dans la région et dans le monde.Pour sa part, Kurt Campbell a affirmé que les États-Unis continuent de chérir leurs relations avec le Vietnam et apprécient également hautement le rôle de ce dernier lorsque le pays indochine a assumé avec succès le rôle de président de l’ASEAN en 2020 et de membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU pour 2020-2021.Il a exprimé le souhait que les deux pays collaborent plus étroitement sur des questions d'intérêt commun au sein des mécanismes régionaux et internationaux.Les deux responsables ont partagé le point de vue selon lequel les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont atteint de nombreux progrès importants dans tous les aspects et ont continué à se développer de manière stable et substantielle.Sur la base des relations que les deux parties se sont efforcées d’établir au cours des dernières années et des principes du «respect mutuel de leur indépendance, de leur souveraineté, de leur intégrité territoriale et de leurs intitutions politiques» et de «l’avantage mutuel», les relations bilatérales se développeront plus fortement dans le temps à venir, ont-ils ajouté.- VNA