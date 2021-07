Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai, a affirmé que malgré les difficultés causées par la pandémie de Covid-19, les relations Vietnam-Chine poursuivent toujours leur bonne dynamique de croissance.

L’ambassadeur du Vietnam en Chine, Pham Sao Mai. Photo : VNA

Les relations politiques maintiennent leur bonne dynamique de développement, la coopération économique et commerciale a connu une croissance impressionnante, la coopération en matière de prévention et de contrôle épidémique a été efficacement déployée, a-t-il déclaré lors d’une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA) à l’occasion du centenaire du Parti communiste chinois, le 1er juillet.



Premièrement, les contacts de haut niveau ont eu lieu régulièrement sous des formes flexibles, la confiance politique est renforcée. Pour la première fois depuis la normalisation des relations (1991), moins de six mois après la tenue du Congrès du Parti communiste du Vietnam, les plus hauts dirigeants des Partis, des Etats, des gouvernements et des parlements des deux pays se sont entretenus au téléphone et ont atteint des perceptions communes importantes sur l’approfondissement des relations de partenariat de coopération stratégique intégrale entre le Vietnam et la Chine dans la nouvelle situation, a-t-il indiqué.



Les échanges et la coopération entre les ministères, les départements, les secteurs et les localités des deux pays, notamment entre les ministères des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique, de l’Industrie et du Commerce, et les localités à la frontière vietnamo-chinoise se sont déroulés de manière dynamique, substantielle et efficace, a-t-il ajouté.



Deuxièmement, la coopération économique et commerciale continuait d'être un point brillant. En 2020, la Chine restait le plus grand partenaire commercial et le deuxième plus grand marché d'importation du Vietnam, après les États-Unis; tandis que le Vietnam maintenait sa position de premier partenaire commercial de la Chine dans l'ASEAN et était pour la première fois le quatrième partenaire commercial de la Chine dans le monde.

Selon les statistiques vietnamiennes, le commerce entre le Vietnam et la Chine a atteint plus de 133,09 milliards de dollars en 2020, en hausse de 13,8% par rapport à 2019 ; et 64,04 milliards de dollars au cours des cinq premiers mois de cette année, en hausse de 44,3% par rapport à la même période de 2019.



Au cours des quatre premiers mois de cette année, la Chine s’est classée 4e sur 67 pays et territoires investissant au Vietnam totalisant 1,08 milliard de dollars de capitaux nouvellement enregistrés (61 projets) ; ce qui a placé la Chine au 7e rang sur 140 pays et territoires investissant au Vietnam avec 3.192 projets valides totalisant 19,63 milliards de dollars de capitaux enregistrés.