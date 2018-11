Truong Thi Mai, membre du BP, secrétaire du Comité central (CC) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation auprès des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV). Photo: VNA



Ottawa (VNA) - Une délégation de haut rang du Parti conduite par Truong Thi Mai, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central (CC) et chef de la Commission centrale de la sensibilisation auprès des masses du Parti communiste du Vietnam (PCV), effectue une visite de travail au Canada du 26 au 28 novembre.

Le 26 novembre, Mme Truong Thi Mai a eu une entrevue avec le vice-président du Chambre des communes Bruce Stanton. Lors de la rencontre, elle a souhaité approfondir les relations bilatérales, et a proposé de nouvelles initiatives sur l'investissement afin de profiter des opportunités offertes par la ratification de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP) des deux pays, ainsi que dans d'autres secteurs tels que l'éducation et la formation, le tourisme et la santé.

Elle a demandé aux deux pays de soutenir la position et les points de vue de chacun au sein des forums multilatéraux dont la candidature du Vietnam au poste de membre non permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies (ONU) pour le mandat 2020-2021 et la candidature du Canada au poste de membre du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat 2021-2022.

Pour sa part, Bruce Stanton a apprécié les propositions de la délégation vietnamienne concernant la coopération dans le domaine législatif, la supervision de l'Assemblée nationale, l'économie et le commerce, la sécurité et les relations extérieures, la question de la Mer Orientale.

Il a souhaité contribuer au renforcement du partenariat intégral entre les deux pays, notamment dans les secteurs potentiels comme les sciences, l'éducation et la formation, le tourisme et les échanges entre les peuples.

Durant son séjour, Mme Truong Thi Mai s'est entretenue avec la Direction du Parti communiste du Canada (marxiste–léniniste), s'est rendue à l'Université McGill, a travaillé avec les dirigeants de certaines universités de Québec et rencontré des représentants de la communauté vietnamienne du Canada.

Lors de ces rencontres, les deux parties ont discuté du renforcement de la coopération dans la sécurité sanitaire des aliments, le changement climatique, la protection de l'environnement, le développement de zones urbaines intelligentes afin d'approfondir les relations bilatérales en tous domaines.

Elles ont convenu de discuter des questions internationales d'intérêt commun dont la situation en Mer Orientale, soulignant la nécessité de maintenir la paix, la stabilité dans cette région sur la base du droit international dont la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982, de garantir la liberté, la sécurité de la navigation maritime et aérienne, de respecter et réaliser pleinement les procédures diplomatiques et juridiques. -VNA