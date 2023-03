Hanoi (VNA) – L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thành, a affirmé le développement vigoureux du partenariat stratégique établi le 15 mars 2018 entre le Vietnam et l’Australie, à l’occasion du cinquantenaire de leurs relations diplomatiques (26 janvier 1973-2023).

Au cours des cinq dernières années, les relations politiques, de sécurité et de défense entre le Vietnam et l’Australie ont connu d’importants changements qualitatifs, reflétés dans le fait que les deux parties ont partagé des points de vue et coordonné des positions sur de nombreuses questions bilatérales et multilatérales, a-t-il souligné dans une interview à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).Jamais auparavant les rencontres et les échanges de délégations, même dans le contexte de la pandémie de Covid-19, n’avaient été aussi denses, avec 6 délégations de haut niveau, une série de rencontres, des contacts en ligne ou en marge des conférences internationales, a-t-il fait remarquer.Rien qu’en 2022, les deux parties se sont coordonnées avec succès pour organiser les visites en Australie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, et du chef du Commission des affaires intérieures du Comité central du Parti Phan Dinh Trac et une visite au Vietnam du vice-Premier ministre australien et ministre de la Défense Richard Marles.Les liens étroits entre les deux pays s’illustrent également de manière éloquente au travers du soutien australien au Vietnam sur le plan multilatéral, de la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment le déploiement efficace de la première réunion des ministres de la Défense.Le commerce bilatéral a augmenté de 20% en moyenne annuelle au cours de la période 2018-2022, de 50% en 2021, et a atteint un record de 15,7 milliards de dollars américains en 2022, faisant de l’Australie le 7e partenaire commercial du Vietnam qui est son 10e partenaire commercial.L’Australie a également maintenu une aide au développement de plus de 80 millions de dollars australiens en moyenne annuelle au Vietnam, qui a augmenté de 18% à 92,8 millions de dollars australiens sur l’exercice 2022-2023.Elle a fourni au Vietnam 26,4 doses de vaccins contre le Covid-19 et se prépare à mettre en œuvre le protocole d’accord, signé le 28 mars 2022, visant à aider les citoyens vietnamiens à participer au programme de visa agricole australien.La coopération en matière d’éducation, de science et de technologie continue de s’intensifier, marquée notamment par la signature d’une bonne vingtaine d’accords de coopération en matière d’éducation et de formation. Lors de la visite en Australie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, les deux parties ont signé 14 documents de coopération.

L’ambassadeur du Vietnam en Australie, Nguyên Tât Thành. Photo: VNA



Le programme d’action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique pour la période 2020-2023 entre le Vietnam et l’Australie s’articule autour de trois piliers : le renforcement des liens économiques et commerciaux, l’approfondissement de la coopération stratégique en matière de défense et de sécurité et l’établissement des partenariats de connaissance et d’innovation.Côté économie, les deux pays ont déployé la Stratégie d’engagement économique renforcé Vietnam-Australie (EEES), publiée le 21 décembre 2021, l’utilisation efficace de l’aide australienne à la réponse contre le Covid-19 et au redressement post-pandémie, la promotion de la coopération décentralisée et le renforcement des relations commerciales sous diverses formes, a indiqué l’ambassadeur.Sur la coopération stratégique en matière de défense et de sécurité, les deux parties ont obtenu des résultats importants dans la coopération dans les canaux du Parti et de l’Assemblée nationale, la coopération dans la sous-région du Mékong, et le soutien et l’accompagnement de l’Australie pour qu’elle devienne le premier partenaire stratégique global de l’ASEAN.Les deux parties ont effectivement mené des dialogues stratégiques annuels, se sont soutenues dans les domaines du maintien de la paix, du règmement des conséquences de la guerre, de la médecine militaire, de la lutte contre la contrebande, de la sécurité maritime et de la recherche scientifique, de la recherche scientifique marine, de la cybersécurité, de l’assistance judicaire.Concernant les partenariats de connaissance et d’innovation, les deux parties ont également obtenu de nombreux résultats positifs dans la mise en œuvre de projets de développement des ressources humaines, de l’agriculture de haute technologie, de l’économie numérique, du gouvernement électronique, l’expansion de la coopération en matière de travail pendant les vacances et le lancement de la coopération en matière de travail agricole.Le Vietnam souhaite que l’Australie renforce son soutien et sa coopération pour mettre en œuvre avec succès le processus de transformation numérique et verte, vers une économie de la connaissance et un développement durable, a fait savoir l’ambassadeur Nguyên Tât Thành.Cinq années de mise en œuvre du partenariat stratégique entre le Vietnam et l’Australie ont été marquées par un développement fort et global dans les domaines de la coopération traditionnelle, en particulier l’économie et le commerce, a-t-il souligné.Les bonnes relations économiques sont la base du développement plus vigoureux des relations politiques, et en même temps de bonnes relations politiques contribueront à l’expansion et à l’approfondissement des relations commerciales et d’investissement, a-t-il encore indiqué. – VNA