Canberra (VNA) – Le programme d'action pour la mise en œuvre du partenariat stratégique Vietnam - Australie pour la période 2020 – 2023 aboutit à des résultats concrets, a déclaré le Docteur Nguyên Hông Hai du Centre pour l'avenir des politiques de l'Université du Queensland, à l’Agence vietnamienne d’information (VNA).



Le programme se penche sur trois piliers : le renforcement des liens économiques et commerciaux, l’approfondissement de la coopération stratégique en matière de défense et de sécurité et l’établissement des partenariats d’intelligence et d'innovation, a dit le Docteur Nguyên Hông Hai.



Ces trois dernières années, malgré les impacts de la pandémie de COVID-19, le commerce bilatéral a continué de croître, atteignant près de 16 milliards de en 2022, a indiqué le Docteur Nguyên Hông Hai, ajoutant que le Vietnam était devenu le 10e plus grand partenaire commercial de l'Australie et que l'Australie était demeurée le 7e partenaire commercial du Vietnam.

Des fruits frais vietnamiens vendus en Australie. Photo: VNA



Les deux pays ont signé en 2021 une stratégie pour renforcer la coopération économique, contribuant à promouvoir et à renforcer la connectivité entre les deux économies, a-t-il rappelé.Le gouvernement australien s'est engagé à soutenir le Vietnam dans le domaine de l’intelligence et de l'innovation à travers le programme Aus4Innovation (2018-2022). Le financement total du gouvernement australien par le biais de ce programme s'élève à ce jour à 13,45 millions de dollars australiens (plus de 9,3 millions de dollars).Concernant les mécanismes de coopération en matière de défense et de sécurité, le Docteur Nguyên Hông Hai a estimé que dans les temps à venir, le Vietnam et l'Australie devraient envisager de faire évoluer ces mécanismes vers un dialogue stratégique 2 2, c'est-à-dire un dialogue stratégique annuel impliquant les ministres des Affaires étrangères et de la Défense des deux pays.Ce mécanisme garantira la transparence des politiques et l'unification des points de vue, facilitant la coopération stratégique bilatérale en matière diplomatique et de défense. C'est aussi une tendance de coopération commune des partenaires stratégiques dans le monde, a-t-il ajouté.En ce qui concerne les domaines économique et commercial, le Docteur Nguyên Hông Hai a suggéré aux deux parties d’organiser un dialogue stratégique annuel au niveau ministériel sur l'économie conformément à la Stratégie de renforcement de la coopération économique signée en 2021 pour promouvoir ou proposer rapidement de nouveaux domaines de coopération économique et traiter les obstacles dans ce domaine.Dans la conjoncture actuelle, le Vietnam et l'Australie ont toujours de nombreuses opportunités et grands potentiels de coopération dans les domaines de l'agriculture, du tourisme, de la lutte contre le changement climatique, du tourisme, de l'éducation et de la formation...Le Dr Nguyên Hông Hai a conclu que si les quatre piliers de la défense et la sécurité, de l'innovation, de l'éducation et la formation, et de la culture, étaient bien mis en œuvre, les deux pays obtiendraient des résultats de coopération spécifiques en maintenant et consolidant leur partenariat stratégique, ce qui contribuerait à élever la position de chaque pays dans le monde. -VNA