Cérémonie de signature d'un accord de coopération professionnelle entre la VNA et l'agence de presse italienne ANSA, le 20 février 2023 à Hanoï. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - À l’occasion des célébrations des 50 ans des relations diplomatiques Vietnam - Italie (23 mars 1973), l’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Antonio Alessandro, a accordé une interview à l'Agence vietnamienne d'Information (VNA) dans laquelle il a cité les propos du président italien Sergio Mattarella disant que la relation entre les deux pays était fortement enracinée dans l'histoire.

''Le 50e anniversaire n'est pas seulement une grande réussite, compte tenu du long chemin parcouru par les deux pays depuis les années 1970, mais aussi une base pour faire grandir notre amitié et affronter ensemble les grands défis mondiaux, notamment le changement climatique'', a-t-il dit.

Appréciant les perspectives de la coopération Vietnam-Italie, l’ambassadeur Antonio Alessandro a déclaré que l'Italie et le Vietnam pourraient intensifier l'échange de délégations, des visites de haut niveau, des forums d'affaires, des expositions culturelles et le coopération dans la recherche universitaire.

L’ambassadeur d’Italie au Vietnam, Antonio Alessandro. Photo: VNA

Les deux pays devraient promouvoir davantage le commerce et des investissements. Le Vietnam est le premier partenaire commercial de l'Italie au sein de l’ASEAN, avec 6,2 milliards d'euros d'échanges de biens et services. ''La force de nos économies respectives et leur niveau d'intégration dans la chaîne de valeur mondiale offrent des possibilités de croissance, en particulier dans les secteurs de haute technologie et de technologie de pointe'', a-t-il ajouté.

Ils devraient également augmenter les flux touristiques dans les deux sens, comme discuté récemment lors de la présentation par l'ambassade de la Ryder Cup, le plus important tournoi de golf international qui se déroulera en septembre prochain à Rome.

L'Italie et le Vietnam sont respectivement membres de l'UE et de l'ASEAN. Les deux pays devraient de plus en plus donner une perspective régionale à leurs relations. Ces connexions régionales offriront de nouvelles opportunités à l’amitié bilatérale, a-t-il souligné.

Abordant l'Accord de libre-échange UE-Vietnam (EVFTA), le diplomate italien a déclaré que l’Italie travaillait en étroite collaboration avec l'UE pour assurer un meilleur accès de ses produits et services au marché vietnamien, notamment dans les domaines pharmaceutique et agroalimentaire.

La 4e Consultation politique Vietnam-Italie le 8 juin 2022 à Hanoï. Photo: VNA

À l'autre extrémité, l'Italie est un important importateur de nombreux produits vietnamiens, dont le café, des produits aquatiques, des vêtements ou des équipements électriques... Avec l'entrée en vigueur de l'EVFTA, ces produits doivent se conformer aux normes réglementaires et de qualité de l'UE afin d'accéder au marché européen. L'Italie a beaucoup à offrir aux entreprises vietnamiennes pour améliorer les normes de qualité et de sécurité de leurs produits, a-t-il ajouté.

Quant aux événements majeurs de la série d'activités célébrant le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales cette année, l'ambassade d’Italie au Vietnam soutient l'Orchestre symphonique de Saigon dans la mise en place du premier spectacle d'opéra après plusieurs décennies. L’oeuvre « Cavalleria Rusticana », du célèbre compositeur Pietro Mascagni, sera représenté à l'Opéra de Hanoï les 15 et 16 avril prochain. Ce sera l'un des points d’orgue du programme de célébration, qui comprend également une exposition sur la fabrication industrielle, un spectacle de ballet contemporain et le festival du film italien…-VNA