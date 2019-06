Hanoi (VNA) - Le 25 juin, dans le cadre de sa visite de travail au Laos, le vice-Premier ministre, Trinh Dinh Dung, a rencontré le Premier ministre laotien, Thongloun Sisoulith et la président de l’Assemblée nationale du Laos, Pany Yathotou.

Lors de la rencontre avec le Premier ministre Thongloun Sisoulith, le vice-Premier ministre Trinh Dinh Dung a exprimé le souhait que le gouvernement laotien s'intéresse à la promotion des échanges réguliers de visites et des contacts de haut niveau sur différents canaux et formes; promeuve une coopération substantielle dans les domaines de la coopération; applique rigoureusement les accords conclus par des hauts dirigeants des deux pays, en particulier les résultats de la 41e session du Comité intergouvernemental; continue à mettre en œuvre les accords frontaliers, y compris l'accord sur la libre migration et le mariage sans papier, ainsi que bien organiser la réunion sur le modèle d'examen "à guichet unique", « un arrêt "; continue à coopérer dans la rechercher et le rapatriement des restes des soldats volontaires et des experts vietnamiens tombés au Laos.

Le Premier ministre Thongloun Sisoulith a accepté de continuer à créer des conditions plus favorables permettant aux entreprises vietnamiennes de rechercher des opportunités d'investissement et de mettre en œuvre des projets au Laos; tenir bientôt le deuxième dialogue entre le Premier ministre laotien et les entreprises vietnamiennes; affirmant coordonner afin de promouvoir la mise en œuvre de projets de coopération clés entre les deux pays, tels que le projet hydroélectrique de Luang Prabang, le projet hydroélectrique de Nammo-My Ly, le projet routier Hanoi-Vientiane... Dans le même temps, il a proposé que le gouvernement vietnamien continue d'encourager les entreprises vietnamiennes à accroître leurs investissements au Laos dans les domaines de l'agriculture de haute technologie et de l'aviation...; s’attendant à ce que le Vietnam continue à partager ses informations, ses expériences et à soutenir le Laos en matière de stabilité macroéconomique et de développement durable.

Lors de la rencontre avec la présidente de l'Assemblée nationale laotienne, Pany Yathotou, le vice-Premier ministre, Trinh Dinh Dung, a déclaré que le gouvernement vietnamien attachait une grande importance au projet de construction du nouveau siège de l’AN laotienne, souhaitant une coordination étroite avec la partie laotienne pour résoudre rapidement les difficultés et les obstacles, assurant le rythme des travaux du projet, avec la qualité attendue par les hauts dirigeants des deux pays. Le vice-Premier ministre a également demandé à la présidente de l'Assemblée nationale laotienne de veiller à renforcer la supervision et à faciliter la mise en œuvre effective des projets d'investissement au Laos des entreprises vietnamiennes; créer les conditions favorables permettant aux gouvernements des deux pays d'appliquer efficacement les accords de haut niveau conclus entre les deux pays, en particulier les résultats de la 41e réunion du Comité intergouvernemental des deux pays.

La présidente de l'Assemblée nationale, Pany Yathotou, s'est réjouie de la coopération de plus en plus étroite entre les organes législatifs des deux pays, affirmant collaborer étroitement avec l'Assemblée nationale du Vietnam où le pays occupé les postes de président de l'ASEAN et de l'AIPA en 2020. Elle a également déclaré qu'à sa 7ème session de la VIIIe législature, l'Assemblée nationale laotienne avait examiné de nombreux projets de loi, notamment les lois foncière et fiscale liées aux procédures pour les étrangers. -VNA