Une rencontre entre le Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc (droite) et son homologue laotien, Thongloun Sisoulith. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Sur l'invitation du Premier ministre vietnamien Nguyen Xuan Phuc, le Premier ministre du Laos, Thongloun Sisoulith et son épouse effectueront une visite officielle au Vietnam du 1er au 3 octobre.

Relations étroite et de confiance

Le Vietnam et le Laos entretiennent des relations spéciales et de longue date, cultivées par les générations de dirigeants et des deux peuples. Ces relations, notamment dans la politique et la diplomatie ne cessent de se développer ces dernières années. Les deux parties ont coopéré dans l’organisation des visites, des réunions et des contacts entre les hauts dirigeants du Parti et de l’Etat, et aussi des ministères, secteurs et organes. En août 2019, les deux parties ont échangé de plus de 120 délégations. Les deux parties ont organisé avec succès la 41e session du Comité intergouvernemental.

De nombreux hauts dirigeants vietnamiens se sont rendus au Laos avec notamment la visite du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président Nguyen Phu Trong, en février 2019. En revanche, le Vietnam a accueilli de nombreux dirigeants laotiens, dont le secrétaire général du Parti populaire révolutionnaire du Laos et président laotien, Bounnhang Vorachith, en visite en août dernier.

Les relations de la défense et de la sécurité et des relations extérieures constituent un pilier dans les relations bilatérales. Les deux parties ont mis en œuvre efficacement le Protocole quinquennal de coopération et le Plan de coopération annuel en la matière, ont bien appliqué l'Accord sur le statut des frontières et coordonné la mise en œuvre de l'Accord entre les deux gouvernements sur la question des migrants libres et des mariages sans acte de mariage dans les zones frontalières communes.

Au cours de la saison sèche 2017-2018, les deux parties ont fouillé et rapatrié 233 restes d’ossements de soldats et d’experts vietnamiens volontaires morts au Laos. Les deux parties promeuvent la mise en œuvre du projet du Monument de l’alliance de combat Vietnam-Laos dans la province de Saysomboun, pour la deuxième phase.



Les deux parties se sont soutiennent étroitement lors des forums de coopération régionaux et internationaux, ont partagé le consensus face aux questions régionales, dont la question de la Mer Orientale. Elles ont aussi coordonné avec les pays et organisations internationales concernés pour gérer et utiliser de manière durable et efficace les ressources d’eau du delta du Mékong.

Coopération multiforme approfondie

A propos de la coopération dans l’économie, de la culture, de l’éducation, de la formation et de la coopération scientifique et technologique ont connu des changements positifs. Les deux parties ont mis en œuvre de manière efficace les accords de coopération entre les deux gouvernements et les contenus du procès-verbal de la 41e réunion du Comité intergouvernemental Vietnam-Laos, tenue en janvier 2019.

Les échanges commerciaux bilatéraux en 2018 ont atteint plus d’un milliard de dollars, contre 748 millions de dollars au cours des huit premiers mois de 2019, en hausse de 14,2% par rapport à la même période de 2018. Les deux parties continuent de mettre en œuvre activement le nouvel accord commercial et l'Accord commercial frontalier dans le but de maintenir un taux de croissance du commerce bilatéral d'au moins 10% par an.

Le Vietnam continue d’occuper la position de troisième investisseur étranger au Laos. Selon les données du ministère laotien du Plan et de l'Investissement, en juin 2019, des entreprises vietnamiennes ont versé 4,22 milliards de dollars dans 411 projets au Laos, principalement dans l'hydroélectricité, les services, l'agriculture, les télécommunications…

Au cours du premier semestre de 2019, il y a deux nouveaux projets autorisés: Lao-Jagro Development Xiengkhoang Company, - une coopération tripartite entre le Laos, le Japon et le Vietnam (société par actions de Vinamilk) avec un investissement total d'environ 500 millions de dollars et le projet de coopération dans la plantation d'arbres fruitiers à Hua Phan.

En ce qui concerne la coopération en matière d'éducation et de culture, les deux parties ont coopéré dans la mise en œuvre du projet "Améliorer la qualité et l'efficacité de la coopération entre le Vietnam et le Laos dans le domaine de l'éducation et du développement des ressources humaines pour la période 2011-2020 », visant à renforcer la formation du personnel stratégique en faveur du Laos.

En 2018, le Vietnam a octroyé 1.271 bourses au Laos tandis que le Laos a réservé 60 bourses au Vietnam.

Le nombre total d'étudiants laotiens en étude au Vietnam est de 14.656 et le nombre d'étudiants vietnamiens au Laos est de 260. Le Vietnam a ouvert 24 formations de courte durée à l’intention de 497 cadres et professionnels de tous les niveaux du Laos.

La coopération décentralisée, notamment celle entre les localités partageant les mêmes frontières, a continué à être renforcée, notamment dans la construction d’infrastructures, la santé, le développement des ressources humaines, la sécurité… Les deux parties continuent à renforcer leur coopération, à créer des conditions favorables pour la communauté vietnamienne au Laos et celle laotienne au Vietnam pour vivre, travailler et étudier dans chaque pays. Jusqu'à présent, l’association des Vietnamiens a été créée dans 12 des 18 villes et provinces du Laos. -VNA