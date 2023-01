Ottawa (VNA) – La Société d’amitié Canada-Vietnam (CVFS) a organisé le 28 janvier un séminaire virtuel sur les 50 ans de relations diplomatiques et de coopération entre le Vietnam et le Canada (1973-2023).

L’ambassadeur du Vietnam au Canada Pham Cao Phong prend la parole lors de l’événement. Photo : VNA

Le séminaire qui faisait partie des activités marquant le prochain 93e anniversaire du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930-2023), a attiré la participation d’universitaires canadiens, d’amis internationaux et d’expatriés vietnamiensL’ambassadeur du Vietnam au Canada Pham Cao Phong, a donné un aperçu des relations, qui se développent de manière plus complète, efficace, stable et durable aux niveaux bilatéraux, régionaux et internationaux.Il a énuméré les facteurs qui ont aidé les liens à prospérer, notamment l’engagement des nations à maintenir la paix, la stabilité et la sécurité internationales; et le respect de la Charte des Nations unies et des principes du droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer (CNUDM) de 1982.Les parties partagent des intérêts communs pour la paix et la sécurité dans la région Asie-Pacifique ; soutiennent le maintien d’un ordre fondé sur des règles dans les mers et les océans, y compris la Mer Orientale ; travaillent pour assurer la liberté de navigation, d’aviation, de commerce et d’utilisation des océans à des fins pacifiques, et pour la protection de l’environnement et des écosystèmes marins.