Hô Chi Minh-Ville (VNA) - L’Union des organisations d’amitié de Hô Chi Minh-Ville (HUFO) a organisé samedi 23 septembre une rencontre pour célébrer le 74e anniversaire de la Fête nationale de la Chine (1er octobre 1949-2023).

Les délégués à la cérémonie en l’honneur du 74e anniversaire de la Fête nationale de la Chine, à Hô Chi Minh-Ville, le 23 septembre. Photo : VNA

Le président de l’Association d’amitié Vietnam-Chine de Hô Chi Minh-Ville, Nguyên Huu Hiêp, a déclaré qu’au milieu de l’évolution complexe de la situation économique et politique internationale, la poursuite de la promotion de la coopération substantielle et du développement sain et stable des relations bilatérales correspond aux intérêts fondamentaux de leurs Partis, de leurs pays et de leurs peuples, et est également importante pour la paix, la stabilité et le développement dans la région et dans le monde.Lors de la visite en Chine du secrétaire général du Parti Nguyên Phu Trong à la fin 2022, l’Union des organisations d’amitié du Vietnam (VUFO) et l’Association du peuple chinois pour l’amitié avec l’étranger ont signé un protocole d’accord de coopération pour 2022-2027, affirmant que l’amitié Vietnam-Chine est un bien spirituel précieux des deux peuples vietnamien et chinois qui doit être maintenu, préservé et développé de manière de plus en plus substantielle, a-t-il indiqué.Soulignant la coordination entre l’HUFO et le Consulat général de Chine à Hô Chi Minh-Ville au cours des dernières années, il a promis que l’HUFO continuerait de s’associer au consulat pour mettre en œuvre les résultats obtenus et maintenir une coopération étroite dans les échanges culturels et amicaux pour contribuer davantage au renforcement des relations traditionnelles entre les deux pays.Le consul général chinois Wei Huaxiang a souligné les fréquentes rencontres entre les dirigeants des pays et les nombreux échanges entre les deux peuples au cours de l’année écoulée, qui ont contribué au progrès constant des relations et aux résultats fructueux de la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial.Le diplomate chinois a estimé que Hô Chi Minh-Ville, qui joue un rôle important dans les réformes et l’ouverture du Vietnam ainsi que dans le développement économique du Sud, dispose d’un potentiel considérable de coopération avec la Chine.Le Consulat général de Chine est prêt à continuer à contribuer à favoriser les échanges et la collaboration entre les localités chinoises et Hô Chi Minh-Ville. Il travaillera en étroite collaboration avec la HUFO pour organiser des activités visant à renforcer la compréhension mutuelle, la confiance et l’amitié, enrichissant ainsi le partenariat de coopération stratégique intégral sino-vietnamien, a-t-il encore indiqué. – VNA