Photo d'illustration : VNA

Hanoï, 5 août (VNA) - Le total des recettes budgétaires de l'État du secteur fiscal au cours des sept premiers mois de 2023 a été estimé à 868,6 billions de dings (36,6 milliards de dollars), soit 63,3 % de l'estimation et 94,5 % par rapport à celui du même période l'an dernier, a publié le 4 août la Direction générale des impôts.A ce jour, 58 fournisseurs étrangers se sont inscrits pour déclarer et payer les impôts via un portail électronique qui leur est dédié, mis en service le 21 mars 2022.Depuis le début de cette année, ils ont déclaré et payé plus de 3,4 billions de dongs d'impôts via ce portail.Il existe 334 plateformes de commerce électronique qui envoient des données pour fournir des informations aux autorités fiscales, dont beaucoup détiennent une part de marché importante telles que Shopee, Lazada, Sendo, Voso et Tiki.- VNA