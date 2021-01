Le journal russe Rusvesna loue les réalisations économiques obtenues par le Vietnam. Photo: VNA



Moscou (VNA) - Le journal électronique russe Rusvesna a publié le 11 janvier un article appréciant les réalisations économiques, la réduction de la pauvreté, la lutte contre l’épidémie de COVID-19 et la mise en œuvre de la politique extérieure du Vietnam, sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV).

Selon cet article, parmi les 30 pays ayant enregistré une croissance positive en 2020, le Vietnam a connu une croissance de 2,9%, en dépit de nombreux défis importants.

La coopération économique et commerciale entre le Vietnam et la Russie a également enregistré des signes encourageants. Le Vietnam est le plus grand partenaire commercial de la Russie parmi les pays membres de l'ASEAN et le cinquième partenaire de la Russie parmi les membres du forum de Coopération économique Asie-Pacifique (APEC). Selon les statistiques données par la Russie, le commerce bilatéral au cours des 10 premiers mois 2020 a atteint 4,6 milliards de dollars, soit une hausse de 11,5%.

La direction du PCV et les efforts du gouvernement pour contenir le COVID-19 ont contribué de manière significative aux réalisations économiques du pays. Environ 1.500 cas d'infection par le coronavirus ont été signalés à ce jour au Vietnam.

L’auteur a cité un article publié en août dernier du secrétaire général du PCV, Nguyên Phu Trong, indiquant que le taux de pauvreté était passé de 9,9% en 2016 à moins de 3% en 2020.

Dans son article, le leader du Parti Nguyên Phu Trong a défini les objectifs précis pour le Vietnam : d'ici 2025, être un pays en développement avec une industrie généralement moderne, dépassant le niveau de revenu intermédiaire de la tranche inférieure; en 2030, être un pays en développement avec une industrie moderne et un revenu moyen par habitant élevé pour la célébration du centenaire de la création du Parti ; devenir un pays développé à revenu élevé en 2045 pour fêter le 100e anniversaire de la fondation de la République démocratique du Vietnam, aujourd’hui la République socialiste du Vietnam.

La production dans une usine au Vietnam. Photo: VNA



L’auteur a également loué les résultats enregistrés par le Vietnam en matière diplomatique. Appréciant la politique extérieure pacifique du Vietnam, il s’est déclaré convaincu que les approches similaires de la Russie et du Vietnam contribueraient à consolider la paix et la stabilité dans la région. -VNA