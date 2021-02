Les pruniers en pleine floraison au pied du col de Tang Quai à Dien Bien

Sous le pied des collines et tout près des maisons sur pilotis des habitants de l’ethnie Thai dans la commune de Na Tau, les fleurs blanches des pruniers commencent à fleurir. À cette période de l’année, entre la mi-janvier et la fin de février, ces fleurs sont à l’apogée de leur beauté, ce qui crée une beauté romantique et séduit de nombreux visiteurs. Photo: VNA