Lâm Dông (VNA) - Un événement de connectivité commerciale entre les entreprises des provinces des Hauts Plateaux du Centre et l’Inde s’est tenu jeudi 31 août dans la ville de Dà Lat, province de Lâm Dông, réunissant plus de 40 entreprises indiennes et 70 entreprises locales opérant dans les secteurs de l’agriculture, des produits pharmaceutiques, du tourisme et de l’éducation.

Plusieurs accords de coopération signés lors de l'événement dans la ville de Dà Lat. Photo: VNA

S’exprimant lors de l’événement, le consul général d’Inde à Hô Chi Minh-Ville, Madan Mohan Sethi, a affirmé que l’Inde est un marché énorme avec plus de 40 grandes villes et qu’elle se développe rapidement dans tous les aspects, en particulier dans l’agriculture, l’habillement, le tourisme et les technologies de l’information, offrant des opportunités aux entreprises indiennes de coopérer avec Lâm Dông et d’autres provinces de la région.

Il a demandé aux entreprises des deux parties de discuter des opportunités de collaboration et a invité les entreprises agricoles de Lâm Dông à se rendre en Inde pour explorer les opportunités avec des partenaires indiens.

Le consulat général de l’Inde continuera d’organiser des événements conjoints pour promouvoir le commerce, les investissements, le tourisme et les échanges culturels dans un avenir proche, a-t-il déclaré.

Le vice-président du Comité populaire de la province de Lâm Dông, Pham S, a déclaré que de nombreux produits phares de Lâm Dông avaient été exportés vers l’Inde, pour un montant de plusieurs dizaines de millions de dollars au cours des dernières années. Cependant, le niveau de coopération n’est pas encore à la hauteur du potentiel et des avantages existants.

Lors de cet événement, 45 protocoles d’accord et contrats commerciaux de principe entre des entreprises indiennes et les provinces des Hauts Plateaux du Centre ont été signés.

Les entreprises indiennes se sont également renseignées sur les produits agricoles, les vêtements et les spécialités sur les stands des entreprises régionales, explorant ainsi la possibilité d’élargir la coopération bilatérale. – VNA