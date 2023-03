Des touristes chinois arrivent à l'aéroport de Cam Ranh à bord d'un vol charter en janvier. Photo: Thế Quang

Khanh Hoa (VNA)- Le 15 mars, les touristes chinois sont officiellement autorisés à voyager en groupes organisés au Vietnam. Bien que le système d'hébergement et de services soit prêt à les accueillir à nouveau, leur nombre ne devrait pas exploser immédiatement.

Sur le portail de l’information de la province de Khanh Hoa, citant des informations de China International Terminal Joint Stock Company, du 26 au 30 mars, il y aura environ 20 vols charters de Vietjet au départ de la Chine vers l'aéroport international de Cam Ranh (Khanh Hoa).

La compagnie aérienne chinoise China Southern Airlines prévoit également de rouvrir les vols commerciaux de la Chine vers Cam Ranh à partir du 26 mars, avec une fréquence d'un vol quotidien. A partir d'avril, le nombre de vols depuis les principales villes chinoises vers l’aéroport de Cam Ranh augmentera considérablement, dont Vietjet qui continuera à opérer des vols charters...

Dao Trong Tung, directeur de la compagnie par actions Charter VN, président de l'association des voyagistes accueillant les touristes chinois à Khanh Hoa, a déclaré que 21 voyagistes de l'association ont tous des plans pour attirer les touristes chinois. Les entreprises se coordonnent avec les agences de voyages chinoises pour organiser fin mars de nombreux vols charters de la Chine à Cam Ranh.

Pendant ce temps, 1.169 hôtels et établissements d'hébergement de Khanh Hoa, avec plus de 55.000 chambres, ont tous rouvert. Les services de divertissement ont également rouvert presque complètement, et de nombreux nouveaux produits sont sur le point d'être lancés, garantissant de répondre aux besoins des clients chinois.

De même, les dirigeants du Service du Tourisme de Quang Ninh ont également affirmé que cette localité ayant à la fois des frontières terrestres et maritimes avec la Chine est prête à accueillir les touristes chinois venant par voie routière, aérienne et maritime. -CPV/VNA