Hô Chi Minh-Ville (VNA) – Avec les programmes "Profiter de l'identité vietnamienne" et "Découvrir les couleurs du monde", le voyagiste Saigontourist Travel Service vous donne l’occasion de découvrir le Vietnam et l’étranger à petit prix.

La province de Vinh Long (delta du Mékong) est réputée pour ses escapades fluviales. Photo : Saigontourist



Concernant les destinations nationales et grâce à son association avec Vietnam Airlines, la société Saigontourist offre jusqu’à 6 millions de dôngs pour les circuits allant à Phu Quôc (Sud), Dà Nang, Hôi An, Huê (Centre), Hanoï, Sa Pa, Lào Cai (Nord) sur trois ou quatre jours, réduisant ainsi le prix à 3,379 millions de dôngs. Départ les 14, 20, 22, 23 mai.



De la même façon, le partenariat avec Vietjet Air permet à Saigontourist de vous faire des économies à hauteur 4,8 millions de dôngs. Si vous partez à Nha Trang (Centre) pour trois jours (prix final = 3,779 millions de dôngs, départ en avril, mai et juin) ou à Dà Lat (Hauts Plateaux du Centre), pour trois jours, à partir de 3,979 millions de dôngs, en avril, mai et juin. Plusieurs circuits sont proposés à prix cassés comme Quy Nhon - Ky Co - Eo Gio - Tuy Hoà (Centre), Phu Quôc (Sud) et le Nord.



Les parcours "Le festival des feux d’artifices de Dà Nang 2018" sont à partir de 4,579 millions de dôngs (pas de billet d’avion), séjour de trois ou quatre jours comprenant la visite de Dà Nang, Hôi An, Cù Lao Chàm, Huê, le lac Truôi et la grotte Thiên Duong (Centre).



En outre, la société propose des promotions sur les services de réservations. Concrètement, le séjour au Vinpearl Resort 5 étoiles coutera un million/chambre/nuit, billets compris pour visiter Vinpearl Land & Safari (Vinpearl Phu Quôc Resort & Golf) ou Vinpearl Land (Vinpearl Nha Trang - Empire Suite).



Des circuits étrangers à prix cassés

Le lac Lak, province de Dak Lak (Hauts Plateaux du Centre). Photo : Saigontourist



Pour les voyages "Découvrir les couleurs du monde", Saigontourist vous permet d’économiser jusqu’à 9 millions de dôngs (voyage pour Abu Dhabi). Certains séjours de cinq jours ont vu leur prix chutés à 20,999 millions de dôngs, départ le 13 ou le 20 mai.



En outre, des prix avantageux sont disponibles pour les tours forfaitaires en Asie du Nord-Est et les coûts des tours en Asie du Sud-Est ont été fortement réduits à cette occasion.



Des banquets gastronomiques attendus

Le voyagiste Saigontourist propose des menus gastronomiques à l’occasion de la fête des rois fondateurs Hùng, de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril) et de la Journée internationale du travail (1er mai).

Un coin de gastronomie au complexe touristique de Binh Quoi 1. Photo : Saigontouris

L’hôtel Kim Dô, situé rue Nguyên Huê (1er arrondissement de Hô Chi Minh-Ville), offrira un immense buffet avec une quarantaine de plats. Salades, viande de bœuf roulée aux champignons, jambon de porc, poulet laqué, fruits de mer et saumon grillé seront au rendez-vous. Pour le dessert, les gourmands pourront se régaler avec la panacotta aux fraises et les fruits.



Situé à Binh Quoi, arrondissement de Binh Thanh, le complexe touristique de Binh Quoi 1 propose des buffets riches en couleurs et saveurs, du 25 avril au 1er mai, à midi et le soir.



Les clients pourront y découvrir des plats régionaux comme poulet rôti aux cinq condiments, escargots grillés avec du poivre, calmars aux piments et à la citronnelle, etc. En plus de la gastronomie, les touristes pourront découvrir les beaux paysages de la région et participer à diverses activités.



Situé dans la rue Trân Hung Dao, dans le 5e arrondissement, l’hôtel Dông Khanh propose des buffets offrant une immense variété des plats. En outre, les clients pourront y profiter de programmes musicaux ou jouer à la tombola pour gagner des prix alléchants. – CVN/VNA