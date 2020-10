Hanoï, 28 octobre (VNA) - Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a récemment signé la décision N ° 1659 / QD-TTg approuvant l'objectif et la tâche d'améliorer la capacité de production de programmes télévisés en langues ethniques pendant la période 2021-2025.



Cette initiative devrait améliorer la diffusion des politiques et directives du Parti et des lois de l'État parmi les groupes ethniques minoritaires, promouvoir l'efficacité de la mise en œuvre des politiques relatives aux minorités ethniques, protéger leur identité culturelle, renforcer le grand bloc d'unité nationale et accroître leur confiance en le Parti et l’État.



En conséquence, la durée totale de diffusion passera à 96 heures par jour sur les chaînes VTV5 avec 27 langues ethniques: H'Mong, Thai, Dao, Muong, San Chi, Ede, Jo Rai, Ba Na, Sedang, Je Trieng, Raglai, K'Ho, S'Tieng, Cham, Khmer, Pa Co-Van Kieu, Katu, Cao Lan, Ha Nhi, H'Re, Chu Ru, Cho Ro, M'Nong, Tay, Hoa, Ca Dong et vietnamien.



Les unités concernées ont été invitées à organiser des cours de formation de courte durée pour les personnes impliquées dans la production de programmes de télévision à caractère ethnique, notamment les reporters, les rédacteurs en chef, les réalisateurs, les cameramen, les traducteurs et les techniciens, dans le but de former un effectif d'environ 4.200 personnes d'ici 2025. - VNA