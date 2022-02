Hanoi (VNA) - Le Royaume-Uni fait partie des principaux acheteurs de produits vietnamiens sur la plateforme de commerce électronique Alibaba.

Les produits vietnamiens préférés des consommateurs britanniques. Photo : internet

Les analystes ont déclaré que le Royaume-Uni est un marché à fort potentiel pour les produits vietnamiens, en particulier depuis l'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange entre le Royaume-Uni et le Vietnam le 1er mai 2021.

Cependant, les produits vietnamiens ne représentent qu'une infime proportion des importations totales du Royaume-Uni. Le commerce électronique a été présenté comme essentiel pour stimuler les exportations vietnamiennes vers le pays dans le contexte complexe de la pandémie de COVID-19. La nourriture, les boissons, le chewing-gum, le whisky et les nouilles instantanées sont les articles vietnamiens les plus recherchés au Royaume-Uni.

C'est également le deuxième acheteur de perruques, de cosmétiques et d'équipements d'amincissement vietnamiens. Sur Alibaba.com, le Royaume-Uni s'est positionné dans le top 10 des acheteurs d'aliments et de boissons, le top six pour les vêtements et le quatrième pour les meubles.- VNA