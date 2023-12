Photo d'illustration: VNA



Hanoï (VNA) - Avec leurs beaux designs et leurs prix raisonnables, les produits vietnamiens ont tendance à dominer le marché de Noël et sont préférés par de nombreux clients nationaux.



Dans les rues Hang Luoc, Hang Ma et Luong Van Can à Hanoï, des objets de décoration de Noël tels que faux sapins, traîneaux du Père Noël et rennes, commencent à apparaître et à s'illuminer.



Les entreprises locales proposent une variété d'accessoires de Noël, tels que des pommes de pin, des costumes de Père Noël, des robes de princesse des neiges et des arbres de Noël. Même si ces produits sont légèrement plus chers que les produits importés, ils restent abordables.



Avec leurs beaux designs et leurs prix raisonnables, les produits vietnamiens ont tendance à dominer le marché de Noël. Photo: VNA

Nguyen Thi Ngoc, domiciliée dans l'arrondissement de Bac Tu Liem de la capitale, préfère les produits fabriqués au Vietnam en raison de leur sûreté, de leur caractère artisanal, de leurs designs variés et de leurs prix abordables.



Cette année, en plus des objets de décoration, les magasins proposent la location de costumes de Père Noël pour répondre à une demande croissante connue depuis quelques années.



Les experts recommandent aux consommateurs de choisir des produits en provenance de magasins fiables et de faire attention à leur origine et à leur qualité, afin de s'assurer qu'ils sont sans danger pour leurs enfants. -VNA