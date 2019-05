Le vice-ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Phung Duc Tiên, visite un stands vietnamien à Seafood Expo Global à Bruxelles, Belgique. Photo: VNA



Bruxelles (VNA) - Le Vietnam participe du 7 au 9 mai à la 27e Seafood Expo Global à Bruxelles, en Belgique, afin de présenter ses produits aquatiques sur le marché de l’Union européenne (UE). Ses produits comme pangasius, crevettes, thon, tilapia, pieuvres, calmars… sont présentés sur les 25 stands.

Dans le cadre de cet événement, le ministère de l’Agriculture et du Développement rural, l’Association des transformateurs et des exportateurs des produits aquatiques du Vietnam (VASEP) et d’autres ont organisé un forum sur les produits aquatiques du Vietnam et les perspectives de la coopération.

Prenant la parole, le vice-ministre Phung Duc Tiên a affirmé que la stratégie de développement de produits aquatiques clés du Vietnam tels que le pangasius, les crevettes ... concernait l’application de technologies modernes, l'amélioration de la qualité et de la valeur, la diversification des produits, la garantie de la sécurité alimentaire…, conformément aux normes internationales et pour promouvoir un développement durable du secteur de l’aquaculture vietnamienne.

Partageant cet avis, Tô Thi Tuong Lan, secrétaire générale adjointe de la VASEP, a déclaré que les entreprises vietnamiennes respectaient les normes internationales dans la production ainsi que les règlements européens dans la pêche.

Selon Javier Cordova, directeur adjoint de Mitsui&Co Europe PLC, sa société a choisi des partenaires vietnamiens en raison de leur application des technologies dans la production et leur amélioration de la qualité des produits.

Outre les prix compétitifs, la bonne qualité, pour exporter davantage les produits vers ce marché européen, les entreprises vietnamiennes doivent donner la priorité à la sécurité sanitaire des aliments, à la traçabilité des produits, a-t-il ajouté.

En 2018, l'UE a importé 275.800 tonnes de produits aquatiques du Vietnam pour une valeur de 1,4 milliard de dollars, devant le 2e grand importateur de ce produit du pays. -VNA