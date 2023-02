Bangkok, 3 février (VNA) – Les prix des terrains à Bangkok, capitale de la Thaïlande, ont grimpé de 75 % ces dernières années en raison du développement des infrastructures et de l'urbanisation galopante entraînée par l'expansion des transports en commun.

Photo d'illustration : internet

Saenphin Sukhee, directeur général du promoteur résidentiel Frasers Property Home (FPH), a déclaré que les prix des terrains à Bangkok ont continué de croître malgré la pandémie de COVID-19, avec une augmentation moyenne de 70 à 75 % en 2020-2022.

Le Centre d'information sur l'immobilier (REIC) a récemment publié l'indice des prix des terrains vacants dans le Grand Bangkok au quatrième trimestre 2022 à 381,4 points, soit une augmentation de 12,5 % par rapport à la même période en 2021 et une hausse de 3,4 % par rapport au troisième trimestre 2022.

Le directeur général par intérim du REIC, Vichai Viratkapan, a déclaré que les prix des terres vacantes continuaient d'augmenter, mais que les augmentations restaient inférieures à la moyenne quinquennale pré-pandémique de 14,8 % en glissement annuel et de 4,1 % en glissement trimestriel de 2015 à 2019.

Il a déclaré que la croissance plus faible était due au ralentissement économique mondial dû à la pandémie, au conflit russo-ukrainien et à la perception normale de la taxe foncière et de construction en 2021-2022.

Pendant ce temps, les terrains situés en banlieue de Bangkok ont connu une augmentation des prix, car les prix y sont encore bas, ce qui est une bonne option pour les citadins peu fortunés désireux de construire des maisons de faible hauteur à des prix abordables.-VNA