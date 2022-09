Les prix des carburants continuent de réduire. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Depuis 15h00 mercredi 21 septembre, le litre d'essence E5 RON 92 et RON 95 a baissé de 450 dôngs et 630 dôngs, respectivement.

Ainsi, le prix de l'E5 RON 92 est désormais de 21.780 dôngs le litre et celui du RON95-III, de 22.580 dôngs le litre.

Le diesel se vend 22.530 dôngs le litre (-1.650 dôngs), le pétrole lampant, de 22.440 dôngs le litre (-1.970 dôngs) et le mazout, de 14.650 dôngs le kilo (-380 dôngs).

Les ministères de l’Industrie et du Commerce, et des Finances ont décidé de continuer de recourir au Fonds de stabilisation des prix des carburants (FSPC). Concrètement, les prélèvements sur ce fonds sont de 450-451dôngs le litre de l’essence et de 300 à 741 dongs le litre du pétrole.

À ce jour, les prix de carburants ont été ajustés 25 fois dont 13 fois ont consisté à l’augmentation et 11 fois à la réduction. Les prix de l’essence sont actuellement à la plus bas niveau depuis le début de l’année. -VNA