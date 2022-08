Hanoi (VNA) – Les prix des billets d’avion et de train vers les destinations touristiques pour les prochaines vacances de la Fête nationale (2 septembre) ont diminué et beaucoup sont encore disponibles.

Les aéroports prêts pour les grands départs. Photo : VNA

Avec les vacances de quatre jours (du 1er au 4 septembre) dans une semaine, les gens ont encore la possibilité de choisir leurs destinations préférées.



Plus précisément, pour les vols du 1er septembre sur la route Hanoi - Nha Trang, Vietnam Airlines propose des billets aller simple à partir de 1,7 million de dôngs (73 dollars) tandis que Vietjet Air vend à 1,5-2,4 millions de dôngs (taxes et frais compris) et Bamboo Airways à 2 millions de dôngs.



Sur la liaison Hanoi-Dà Nang, les passagers pourront voyager dans les deux sens avec Vietnam Airlines, Bamboo Airways ou Vietjet à des prix supérieurs ou inférieurs à 2 millions de dôngs, frais compris.

Des milliers de voyageurs sont attendus dans les trains. Photo : VNA



À partir du 2 septembre, de nombreux billets moins chers seront disponibles à moins d’un million de dôngs pour un aller simple.



Pendant les vacances, Vietnam Airlines offrira plus de 400.000 sièges sur les liaisons intérieures, en hausse de plus de 50% par rapport à 2019.



La Compagnie générale des chemins de fer du Vietnam (VNR) prévoit également d’augmenter les trains pendant les vacances à des prix de seulement 77 à 84% de ceux proposés pendant les heures de pointe en été. – VNA