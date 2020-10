Photo d'illustration : Internet



Hanoï (VNA) – Depuis janvier, le Vietnam a exporté plus de 4,8 millions de tonnes de riz pour 2,4 milliards de dollars, soit une baisse de 0,8% en volume mais une hausse de 11,8% en valeur par rapport à la même période en 2019.



Selon le Département de l'agro-transformation et du développement des marchés relevant du ministère de l'Agriculture et du Développement rural), en septembre, le volume de riz exporté a été estimé à 420.000 tonnes pour une valeur de 215 millions de dollars.



Bien que les exportations de riz depuis le début de l’année aient diminué en volume, leur montant a fortement augmenté en variation annuelle en raison de la forte hausse des prix à l'exportation. Le prix moyen du riz à l'exportation au cours des neuf mois 2020 a atteint 489,2 dollars la tonne, en hausse de 12,4% par rapport à la même période en 2019.



Pendant cette période, les Philippines étaient le plus gros importateur avec 35,4% de parts de marché. Leurs importations ont atteint 1,72 million de tonnes pour 797,6 millions de dollars, en baisse de 2,4% en volume mais en hausse de 10,9% en valeur. -VNA