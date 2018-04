Photo : VNA

Hanoi (VNA) - L'indice des prix à la consommation (IPC) en avril a augmenté de 0,08 % sur un mois et de 2,75% par rapport à la même période de 2017, a informé le 29 avril l’Office général des statistiques du Vietnam.



Six des 11 principaux groupes de produits et services recensés ont connu une hausse des prix : transport (+1,18%) ; logements, électricité, eau et matériaux de construction (+0,18%) ; équipements et ustensiles ménagers (+0,09%) ; culture, divertissement et tourisme (+0,08%) ; éducation (+0,06%) ; médicaments et services de santé (+0,02%).



Les baisses concernent les denrées alimentaires et services de restauration (-0,18%), les postes et télécommunications (-0,08%) ; et les vêtements, chapeaux, chaussures et sandales (-0,01%). Les prix des boissons et tabac restaient inchangés.



La progression de l'IPC en avril peut s'expliquer par l'augmentation des prix des vivres, des carburants, des billets d’avion et de train, ainsi que de l’électricité en raison des besoins croissants d’électricité et d’eau dans les provinces du Sud avec la hausse des températures estivales.



L'IPC à Hô Chi Minh-Ville a augmenté de 0,12% par rapport au mois de mars et de 2,5% en variation annuelle, selon l’Office municipal chargé des statistiques.-VNA