Hô Chi Minh-Ville (VNA) - (VNA) – La mégapole du Sud a enregistré une hausse mensuelle de 0,24% de l’indice des prix à la consommation (IPC) en août, a fait savoir vendredi 30 août le Bureau municipal des statistiques.

L’indice des prix à la consommation de Hô Chi Minh-Ville a augmenté de 0,24% en août par rapport au mois précédent. Photo: VNA

L’IPC de ce mois-ci a grimpé de 1,76% par rapport à décembre dernier et de 3,75% par rapport à la même période de 2018, a-t-il indiqué.Sur une base mensuelle, en août comparé à juillet, sept de 11 groupes de biens référencés ont vu leurs prix augmenter, notamment restauration et services de restauration ( 0,16%), boissons et cigarettes ( 0,21%), logement ( 0,29%.Les prix des équipements et ustensiles ménagers ont progressé de 0,05%, ceux des médiments et des services de santé, de 3,93%, contre 0,1% pour l’éducation et 0,07% pour d’autres biens et services.Entre-temps, les prix de quatre autres groupes ont dévissé, à savoir chapeaux et chaussures (- 0,01%), transport (- 0,39%), services de postes et de télécommunications (- 0,08%), et culture, divertissement et tourisme (- 0,1%).Les experts ont noté que les prix des produits alimentaires ont légèrement augmenté depuis mai, enregistrant une hausse de 0,83% par rapport au début de l’année. – VNA