La hausse des prix de viande de porc a entraîné l'augmentation de l'indice des prix à la consommation en novembre. Photo: http:vneconomy.vn



Hanoi (VNA) – L’indice des prix à la consommation (IPC) a progressé de 0,96% en novembre, soit la plus forte hausse enregistrée à la même période des neuf dernières années, a fait savoir vendredi 29 novembre l’Office général des statistiques.

Les prix à la consommation ont progressé de 3,78% par rapport à décembre 2018 et de 3,52% sur un an, a-t-il précisé, indiquant que la plus forte hausse concerne le groupe "Restauration et alimentation" avec 2,74%, contre 0,12% à 0,2% pour les dix autres groupes de marchandises et services répertoriés.



Au cours des dix premiers mois de l’année, l’indice des prix à la consommation a grimpé de 2,57% par rapport à la même période de 2018, soit son plus bas niveau en trois ans. – VNA