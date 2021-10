Le Premier ministre cambodgien Hun Sen . Photo : VNA

Phnom Penh (VNA) - Le Premier ministre cambodgien Hun Sen a affirmé l'engagement du Cambodge à diriger les efforts collectifs de l'ASEAN pour accomplir des tâches importantes, en particulier en accélérant le processus d’édification d'une communauté de l'ASEAN équitable, forte et inclusive, qui sont conformes à l'esprit central de l'ASEAN : « Une vision, une identité et une communauté », selon le site Web Fresh News.

Dans un communiqué publié après la cérémonie de passation de la présidence de l'ASEAN, le Premier ministre cambodgien a présenté les priorités clés du Cambodge en 2022.

Sur le pilier politique et de sécurité, le Cambodge se concentrera sur le renforcement de la neutralité et de l'unité de l'ASEAN. Le bloc doit être résiliente et forte contre la pression et l'influence résultant de la concurrence géopolitique croissante, des crimes transnationaux, du terrorisme, du changement climatique et des maladies infectieuses, … pour assurer le chemin vers la paix, la sécurité et la prospérité.



Sur le pilier économique, le Cambodge favorisera la mise en œuvre effective de toutes les initiatives et mesures convenues, ainsi que de tirer parti au maximum des accords commerciaux afin d'accélérer la reprise de la croissance économique. Le pays veillera à ce que L'ASEAN reste une plaque tournante attrayante et dynamique pour le commerce et l'investissement en améliorant la connectivité physique et numérique ; le renforcement des capacités des PME et des micro-entreprises ; la promotion de l'esprit dirigeant des femmes et des jeunes. Le pays donnera aussi la priorité à la réduction des écarts de développement et à la promotion de l'intégration régionale.a



Sur le pilier socioculturel, le Cambodge renforcera le développement des ressources humaines pour répondre à l’édification communautaire, favorisera la participation des femmes et des jeunes à l’édification et au maintien de la paix et au développement d’un système de sécurité sociale inclusif. - VNA