La rue Ta Hien, considéré comme un paradis de gastronomie de la capitale Hanoï. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Les prestataires hôteliers du vieux quartier de Hanoï se remettent progressivement de la pandémie de COVID-19. Depuis le 15 mars, la plupart d'entre eux ont jusqu'à présent été ramenés à la vie.

Le Vinh, propriétaire d'une chaîne d'hôtels cinq étoiles dans le vieux quartier, a déclaré que les hôtels trois à cinq étoiles de la région se portent à nouveau bien. De mars à juin, le taux d'occupation était équivalent à 10-15% du niveau d'avant la pandémie. Depuis juin, il a augmenté de 30 à 50 % par rapport à 2019.



Il a ajouté que ses hôtels accueillent principalement des étrangers d'Asie du Sud-Est, notamment de Singapour, de Malaisie, de Thaïlande et d'Inde. Les arrivées en provenance d'Inde ont augmenté par rapport à 2019 et continuent de croître. Par conséquent, il a installé un hôtel dans la rue Nha Tho pour accueillir les visiteurs indiens et vendre de la nourriture halal aux touristes islamiques.

Les établissements commerciaux qui dépendent des touristes, en particulier des étrangers, tels que les boutiques de souvenirs et d'artisanat, les agents touristiques ou les spas, sont de plus en plus occupés. Les enseignes « à vendre » ou « à louer » sont rares, contrairement à l'année dernière.

Le Thi Ha, propriétaire d'un restaurant de la rue Tong Duy Tan, a déclaré que depuis la reprise du tourisme, les étrangers ont continué à venir dans cette rue de la cuisine. Parfois, les restaurants et les restaurants ici sont pleins à leur capacité.



Elle a ajouté que les convives de son restaurant représentaient en moyenne 95%, principalement ceux de la République de Corée, de l'Inde et du Laos. Le chiffre d'affaires est devenu stable.

L'augmentation du nombre de visiteurs dans le vieux quartier a également stimulé la reprise de l'industrie thermale. Les spas de le Vinh dans la région accueillaient environ 70 à 95 % de ceux avant la pandémie, principalement des étrangers.

Pour renforcer l'attraction touristique, la politique des visas doit être améliorée immédiatement, comme l'extension de l'exemption de visa pour les marchés à dépenses élevées, l'extension de la période d'exemption de visa à 30 jours, etc.

Le directeur de la compagne de voyage Hanoitourist, vice-président de l'Association des agents de voyage du Vietnam, Phung Quang Thang a déclaré que l'activité touristique réceptrice était florissante, en particulier pendant les heures de pointe en été. Les étrangers, principalement des marchés à dépenses élevées tels que l'Europe, les États-Unis, le Japon et l'Australie, se rendent souvent au Vietnam de septembre à mars.



Le vice-président de l'Administration nationale du tourisme du Vietnam, Ha Van Sieu, a déclaré que les marchés internationaux du tourisme se redressaient, mais à des rythmes inégaux. Des marchés en Asie du Sud-Est ont bondi de 30 à 200 %, mais le marché européen ne répond pas aux attentes. Le marché chinois à lui seul est terne car des mesures anti-pandémie strictes y sont toujours en place.

Le PDG de Tien Phong Travel, Phung Xuan Khanh, a déclaré que le nombre de visiteurs venant pour les loisirs ne compte que moins, car la plupart rendent visite à des parents ou vont au travail.



Il a attribué cela au fait que plusieurs vols et itinéraires internationaux n'ont pas encore complètement récupéré, ce qui entraîne des billets rares et coûteux, obligeant les visiteurs à reconsidérer leurs plans.



Il a déclaré que la politique des visas devrait être révisée dès que possible, comme l'extension de l'exemption de visa pour les marchés à dépenses élevées et jusqu'à 30 jours.



Quant à Nguyen Ngoc Bich, PDG de Mekong Rustic, elle a déclaré qu'il était nécessaire de prolonger la période sans visa pour ceux qui ont des dépenses élevées afin qu'ils puissent se détendre au Vietnam pendant 1 à 6 mois.



Récemment, l’édition sud-est asiatique du magazine Travel & Leisure a publié son prix Asia’s Best Awards 2022. Hanoï figure à la 5e place dans la liste des 10 meilleures villes d'Asie du Sud-Est. -VNA