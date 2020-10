Hanoi (VNA) - Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de l’ASEAN SOM du Vietnam, Nguyên Quôc Dung, a présidé jeudi 8 octobre la réunion consultative conjointe (JCM).

Le vice-ministre des Affaires étrangères et chef de l’ASEAN SOM du Vietnam, Nguyên Quôc Dung, lors de la réunion consultative conjointe (JCM), le 8 octobre.

Photo: VNA

Il a informé la réunion des préparatifs du 37e Sommet de l’ASEAN et des réunions connexes prévues en novembre, affirmant que le Vietnam, en tant que président de l’ASEAN en 2020, déploie tous les efforts nécessaires dans le travail.Selon le responsable, il y aura un total de 11 réunions de haut niveau du 13 au 15 novembre, y compris celles entre l’ASEAN et ses partenaires, ainsi que diverses activités en marge.Les délégués ont salué les initiatives du Vietnam au cours de l’année qui ont contribué de manière significative à la construction de la Communauté de l’ASEAN, ainsi que les efforts du pays dans le combat contre le Covid-19 et la reprise économique.Les pays se sont engagés à travailler en étroite collaboration pour mener à bien les priorités fixées pour l’année et les plans de prévention et de contrôle de la pandémie.Les participants ont également évoqué la connectivité et l’intégration régionales, affirmant que les questions relatives aux piliers de la Communauté devraient être traitées de manière scientifique et globale, avec des visions appropriées.Le même jour, le Groupe de travail du Conseil de coordination de l’ASEAN (ACCWG) a tenu sa 10e réunion par visioconférence pour examiner la demande d’adhésion du Timor-Leste à l’ASEAN.L’ASEAN a salué la détermination et des efforts du Timor-Leste pour rejoindre le bloc régional, et a accepté de continuer à aider le pays à améliorer sa capacité, en respectant progressivement les exigences et les obligations de l’adhésion.Le vice-ministre Nguyên Quôc Dung a déclaré que le Vietnam continuera à fournir un soutien approprié au Timor-Leste, en se concentrant sur le partage d’expériences dans le travail de préparation. – VNA