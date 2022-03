Hanoï, 6 mars (VNA) - Deux vols rapatriant des Vietnamiens d'Ukraine partiront de Roumanie et de Pologne cette semaine.

Photo d'illustration : VNA

Un vol, effectué par la compagnie aérienne nationale Vietnam Airlines, doit décoller de Roumanie le 7 mars et transporter 283 citoyens vietnamiens. Il devrait arriver à l'aéroport international de Noi Bai à Hanoï à midi le 8 mars.L'autre vol, effectué par Bamboo Airlines, partira de Pologne le 9 mars avec 270 passagers à bord. Il est prévu d'arriver à l'aéroport international de Noi Bai le 10 mars au matin.Le gouvernement a récemment approuvé la politique visant à organiser des vols pour ramener les Vietnamiens d'Ukraine chez eux.Avec un esprit d'humanité et accordant la plus haute priorité à la protection des citoyens vietnamiens, le gouvernement autorise l'organisation de vols de rapatriement des Vietnamiens et des membres de leur famille.Ils recevront des tests COVID-19 à leur arrivée au Vietnam et prendront les mesures médicales nécessaires conformément aux instructions du ministère de la Santé.Le gouvernement a chargé le ministère des Transports de prendre la tête de l'organisation des vols , tandis que le ministère des Finances a été chargé de financer les vols.Dans le cadre des efforts visant à mettre en œuvre la directive du Premier ministre, le ministère des Affaires étrangères a travaillé avec le ministère des Transports pour effectuer les deux vols de rapatriement.Le ministère des Affaires étrangères prévoit de se coordonner avec les agences pour continuer à organiser des vols pour évacuer les Vietnamiens et les membres de leur famille des zones dangereuses d'Ukraine vers les pays voisins, et amener ceux qui souhaitent retourner au Vietnam en fonction de la situation réelle et de la capacité du Vietnam. .Ces derniers jours, les bureaux de représentation vietnamiens en Ukraine et dans les pays voisins se sont étroitement coordonnés avec les autorités locales et les associations vietnamiennes des pays hôtes pour aider la communauté vietnamienne à évacuer les zones de conflit et leur fournir des logements temporaires et des produits de première nécessité.Au 5 mars, plus de 2.000 Vietnamiens avaient été évacués des zones de combat en Ukraine vers les pays voisins. Parmi eux, plus de 1.000 étaient arrivés en Pologne, 370 étaient venus en Roumanie, 200 étaient en route de Moldavie vers la Roumanie, environ 190 avaient atteint la Hongrie et environ 40 étaient venus en Slovaquie.Le groupe de protection des citoyens et les bureaux de représentation du ministère des Affaires étrangères surveillent de près la situation et reçoivent les demandes des Vietnamiens par le biais des lignes directes de protection des citoyens.Les Vietnamiens en Ukraine et dans les pays voisins qui ont besoin d'aide ou qui souhaitent fuir les zones de guerre peuvent contacter le ministère et les bureaux de représentation dans les pays via les numéros de téléphone suivants :Ministère des Affaires étrangères : 84-965411118, 84-981848484 ; Courriel : baohocongdan@gmail.comAmbassade du Vietnam en Ukraine : 380 (63) 8638999Ambassade du Vietnam en Russie : 79916821617Ambassade du Vietnam en Pologne : 0048782257359Ambassade du Vietnam en Roumanie : 0040744645037Ambassade du Vietnam en Slovaquie : 421 2 5245 1263, 421 915 419 568.