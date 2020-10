Des laits de soja NutiFood vietnamien sur les étagères d'un supermarché Walmart en Chine. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - La Société NutiFood a annoncé que son premier lot de lait de soja était arrivé dans les rayons des 450 succursales de Walmart aux États-Unis et en Chine.



C’est la première fois qu’une marque de produits laitiers vietnamienne est autorisée à être distribuée dans l’un des principaux géants mondiaux de la vente au détail.



Selon un représentant de NutiFood, sa coopération avec Walmart aidera l’entreprise à atteindre un milliard de consommateurs en Chine, tout en marquant également le début de sa nouvelle avancée pour apporter des produits de haute qualité sur des marchés potentiels à l’échelle mondiale via la chaîne Walmart.



Trân Thi Lê, directrice générale de NutiFood, a souligné qu’en plus de suivre un processus de production stricte et d’utiliser des matières premières de qualité supérieure, NutiFood devait également répondre à 250 normes fixées par Walmart, relatives à la sécurité du transport, aux politiques de l’entreprise pour le personnel, les sous-traitants et les partenaires et les normes de responsabilité sociale.



En plus de gagner une présence en Chine grâce au système de Walmart, les produits à base de lait de soja de la société vietnamienne ont également été distribués dans des supermarchés aux États-Unis.



NutiFood s’est récemment associé à plusieurs autres multinationales pour élever les normes de qualité afin de répondre aux goûts des consommateurs aux niveaux local et mondial.



En 2018, les produits Pedia Plus de NutiFood ont été certifiés par l’Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux (FDA) et ont fait leur entrée dans les rayons de supermarchés, aux États-Unis.



L’entreprise vietnamienne a également coopéré avec des partenaires afin de construire une usine laitière en Suède. Elle a également lancé une gamme de produits de nutrition biologique de haute qualité destinée à être vendue sur les marchés vietnamien et européen.-NDEL/VNA