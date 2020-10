Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc. Photo : VNA



Hanoï (VNA) – Le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a eu lundi 12 octobre un entretien téléphonique avec son homologue japonais Suga Yoshihide.



Le chef du gouvernement vietnamien a affirmé que son pays considérait toujours le Japon comme un partenaire stratégique de premier rang à long terme et souhaitait continuer à promouvoir activement la coopération bilatérale, ainsi que la collaboration dans les affaires régionales et internationales d’intérêt commun, dans l’intérêt des deux peuples, pour la paix, la stabilité, la coopération et le développement de la région et du monde.



Nguyen Xuan Phuc a adressé ses remerciements au Japon pour son soutien précieux dans le combat contre le COVID-19, espérant que les deux parties continueraient de coopérer et de se soutenir pour traverser l’épidémie dans un proche avenir.



Le Premier ministre Suga Yoshihide a exprimé sa satisfaction devant le fort développement des relations Japon-Vietnam et a remercié le Vietnam pour sa coopération active dans la prévention et le contrôle du COVID-19.



Le Premier ministre japonais a affirmé que Tokyo attachait une grande importance à sa coopération avec le Vietnam et souhaitait la porter à une nouvelle hauteur. Il a également déclaré apprécier le rôle et la position du Vietnam dans la région et dans le monde.



Suga Yoshihide a déclaré que le Japon coopérerait étroitement avec le Vietnam pour le succès du prochain Sommet de l'ASEAN. Il a par ailleurs adressé sa sympathie aux sinistrés des crues et des inondations survenues ces derniers jours au Centre du Vietnam.



A cette occasion, le Premier ministre Nguyen Xuan Phuc a invité son homologue japonais Suga Yoshihide à se rendre au Vietnam à un moment opportun. L’invitation a été acceptée. -VNA