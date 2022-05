Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et son homologue japonais à la rencontre avec la presse. Photo : VNA





Hanoï (VNA) - Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh a déclaré qu’il avait un entretien efficace et substantiel avec son homologue japonais Kishida Fumio, lors d’une rencontre avec la presse le 1er mai à Hanoï. Les deux parties se sont largement entendues sur des orientations et des mesures spécifiques pour faire entrer les relations de "partenariat stratégique approfondi pour la paix et la prospérité en Asie" dans une nouvelle étape de développement dans l’esprit d'"Affection, sincérité, confiance, coopération substantielle et efficace".



Elles ont convenu de poursuivre la coopération pour accélérer la mise en œuvre des travaux d'infrastructure de transport, tels que les lignes ferroviaires urbaines, l'autoroute Nord-Sud, la connectivité Vietnam-Laos...



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également déclaré que les deux Premiers ministres étaient convenus d'intensifier la coopération dans la reprise économique après le COVID-19 ; de renforcer les liens entre les deux économies et la chaîne de production – approvisionnement ; d'intensifier la coopération dans l’investissement, le commerce, le développement des industries de soutien, la transformation numérique, l’innovation, la ville intelligente, l'agriculture de haute technologie, la transformation énergétique...



Les deux parties tentent d'achever la phase d'essai du traitement phytosanitaire du longane frais vietnamien en juin 2022 pour exporter ce fruit vietnamien vers le marché japonais en septembre 2022. La partie japonaise a également reconnu la proposition du Vietnam de continuer à ouvrir le marché à d'autres fruits tels que le pomelo, l'avocat, le ramboutan...



Les deux parties ont également échangé des opinions sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun telles que la question de la Mer Orientale, la situation en Ukraine et les défis de sécurité non traditionnels. Les deux parties se sont engagées à renforcer la coordination, à maintenir la paix et la stabilité dans la région et ont réaffirmé l'importance d'assurer la paix, la sécurité, la sûreté et la liberté de navigation et de survol en Mer Orientale, de promouvoir le règlement des différends par des moyens pacifiques, sans recours à la force ni à la menace de la force ; de respecter strictement le droit international, en particulier la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 dans les activités en mer ; de respecter les procédures diplomatiques et juridiques ; de mettre pleinement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC pour achever bientôt le Code de conduite en Mer Orientale substantiel et efficace.



Concernant la situation en Ukraine, les deux parties ont affirmé respecter les principes fondamentaux du droit international et de la Charte des Nations Unies, en particulier les principes de respect de l'indépendance, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale, les droits et intérêts légitimes d'autres pays ; ne pas menacer ou utiliser la force dans les relations internationales ; tout en appelant les parties à promouvoir sans relâche le dialogue et la négociation pour trouver une solution pacifique durable.



Le Vietnam a souhaité contribuer activement aux opérations de secours humanitaire, aux processus diplomatiques, au dialogue et aux négociations. Dans cet esprit, le Vietnam fournira une aide humanitaire de 500.000 dollars à l'Ukraine par le biais d'organisations humanitaires internationales.



Le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé au Premier ministre japonais Kishida Fumio de continuer à soutenir la communauté de près de 450.000 Vietnamiens au Japon.



Le Premier ministre japonais Kishida Fumio a partagé avec les déclarations du Premier ministre Pham Minh Chinh, ajoutant que les deux parties avaient discuté de mesures pour promouvoir une coopération plus substantielle dans la période post-COVID-19. En particulier, les deux parties encourageront la coopération dans la diversification de la chaîne d'approvisionnement, la transformation numérique et la coopération technologique dans le cadre de l'Initiative de l’avenir de l’Asie du Japon.



Kishida Fumio a également déclaré que les deux parties s'efforceraient d'achever prochainement le projet et de chemin de fer urbain No 1 à Ho Chi Minh-Ville ; coopéreraient pour améliorer les compétences des stagiaires vietnamiens. Le Japon soutiendra la transition énergétique au Vietnam et renforcera avec le pays la coopération en matière de sécurité et de défense, la sécurité du réseau...

Les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie d'échange de documents de coopération. Photo : VNA





Après la rencontre avec la presse, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie d'échange de 21 documents de coopération entre des ministères, secteurs, localités et entreprises des deux pays dans de nombreux domaines comme lutte contre les catastrophes naturelles et le changement climatique, transformation numérique, ligne ferroviaire urbain, développement des infrastructures,… - VNA