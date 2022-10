Cân Tho (VNA) - Le navire de croisière cinq étoiles Mekong Princess a accosté vendredi 7 octobre au port de Ninh Kiêu, à Cân Tho, amenant pour la première fois des visiteurs néo-zélandais dans la ville du delta du Mékong.

Les touristes ont été accueillis par une danse de bienvenue à Cân Tho. Photo: VNA

Giang Hoang Hai, PDG de Viet Princess, propriétaire de Mekong Princess, a déclaré que le navire de croisière fabriqué par le Vietnam navigue depuis Hô Chi Minh-Ville vers les villes et provinces du delta du Mékong et termine son voyage de huit jours et sept nuits dans la province de Siem Reap, au Cambodge.

La tournée tirera le meilleur parti du potentiel touristique existant de la région du Sud-Ouest pour populariser le tourisme du Vietnam et de Cân Tho en particulier, a-t-il déclaré.

Les touristes partent à la découverte de Cân Tho à la tombée de la nuit. Photo: VNA

Construit à Hô Chi Minh-Ville conformément aux normes internationales de conception et de sécurité, le Mekong Princess a été lancé en 2015 et est considéré comme le navire le mieux construit et le plus élégant sillonnant les eaux du Mékong aujourd’hui. Il peut accueillir 28 personnes dans 14 suites luxueuses. – VNA