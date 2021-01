Pour célébrer le Nouvel An lunaire Tân Suu, la rue florale Nguyên Huê 2021 correspondra à l’image d’une ville dynamique, prospère et en paix.

À l’occasion du Nouvel An lunaire 2021, les maisons d’édition The Gioi et MaiHaBooks ont publié le livre « Tết Việt Nam xưa » qui comprend des articles d’érudits vietnamiens et français.