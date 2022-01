Hanoi (VNA) – Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh et son homologue lao Phankham Viphavanh ont rencontré lundi 10 janvier à Hanoi 60 entreprises vietnamiennes et 20 entreprises lao.

Le Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh (droite) et son homologue lao Phankham Viphavanh lors de l’évenement à Hanoi, le 10 janvier. Photo : VNA



Lors de l’événement, les entreprises vietnamiennes ont exprimé leur intérêt à investir au Laos dans les domaines de l’agriculture, de l’économie numérique et des projets d’infrastructure.



Ils ont proposé que le gouvernement et les localités lao continuent de dégager les obstacles dans les procédures administratives, d’élaborer la planification du développement des secteurs et de fournir aux investisseurs vietnamiens une source de ressources humaines de haute qualité.

Parallèlement, les entreprises lao ont affirmé leur détermination à renforcer leur solide collaboration avec leurs partenaires vietnamiens dans tous les domaines, notamment l’énergie, la banque et la logistique.

Elles ont espéré que le gouvernement vietnamien, les banques et les entreprises les aideraient dans leurs processus d’investissement et de développement.

Le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que les deux pays devaient renforcer leur coopération dans le développement économique.

Il a demandé aux ministères, secteurs, localités et entreprises d’améliorer la connectivité Vietnam-Laos, Vietnam-Laos-Cambodge avec la région et le monde, sous la devise d’“avantages harmonisés, risques partagés”.

Les deux Premiers ministres ont souligné que les entreprises vietnamiennes et lao devraient établir leurs partenariats sur la base de l’égalité, de la sincérité et des avantages mutuels.

Ils ont souhaité que le Vietnam soit en tête de liste des pays et territoires investissant au Laos et que davantage d’investisseurs lao injectent leurs capitaux au Vietnam.

Les deux dirigeants ont assisté à la remise des certificats d’investissement à des entreprises vietnamiennes et lao lors de la rencontre. – VNA