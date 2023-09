Dhaka (VNA) – Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê, s’est entretenu jeudi 21 septembre dans la capitale bangladaise Dhaka avec la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury, après la cérémonie de bienvenue organisée en son honneur.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê et la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury, à Dhaka, le 21 septembre. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam effectue une visite au Bangladesh du 21 au 23 septembre, la première du plus haut législateur vietnamien au moment où les deux pays célèbrent le 50e anniversaire des relations diplomatiques bilatérales.

Il a félicité le Bangladesh pour ses récentes réalisations, en particulier une croissance de plus de 7% de son PIB au cours de l’exercice 2021-2022, sa position de deuxième exportateur mondial de vêtements et son modèle dans la construction d’usines vertes.

Les deux dirigeants ont exprimé leur appréciation pour l’amitié traditionnelle entre les deux pays, avec un commerce bilatéral atteignant 1,5 milliard de dollars l’an dernier. Le Bangladesh est le deuxième partenaire commercial du Vietnam en Asie du Sud.

Ils ont convenu de renforcer l’échange de délégations à tous les niveaux et par l’intermédiaire des canaux d’Etat, de gouvernement, de parlement et de peuple; d’intensifier la mise en œuvre des mécanismes bilatéraux, notamment la Commission mixte de coopération économique, culturelle et scientifique et technique.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a également salué la création récente de l’Association d’amitié Bangladesh-Vietnam.

Saluant le Bangladesh comme un marché prometteur avec une population de près de 170 millions d’habitants, il a proposé la création des conditions plus favorables pour que le Vietnam puisse développer ses exportations vers ce pays d’Asie du Sud, notamment celles correspondant à ses avantages comparatifs, comme les machines agricoles, les matières premières, les appareils électroménagers, l’électronique et produits agricoles et aquatiques transformés. Il a également proposé d’accroître la coopération dans le domaine de l’alimentation halal.

Entretien entre le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê et la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury, à Dhaka, le 21 septembre. Photo: VNA

La présidente du Parlement du Bangladesh a salué l’organisation du forum politique et juridique visant à renforcer les liens économiques, commerciaux et d’investissement bilatéraux.

Elle a appelé les entreprises vietnamiennes à explorer le marché et à investir au Bangladesh, en particulier dans les zones économiques spéciales récemment ouvertes à l’initiative du Premier ministre Cheikh Hasina. Cela faciliterait davantage les exportations du Bangladesh, notamment les produits pharmaceutiques, les céramiques, le cuir et les chaussures, contribuant ainsi à un commerce plus équilibré.

La dirigeante bangladaise a pris note des propositions de son homologue vietnamien concernant l’envoi par le Bangladesh d’étudiants et d’universitaires dans des universités vietnamiennes et la création de filiales d’universités internationales réputées au Vietnam.

Elle a également encouragé la signature de contrats pour des voyages organisés au Vietnam et au Bangladesh, ainsi que le renforcement de la connectivité aérienne en encourageant les compagnies aériennes à ouvrir des vols directs ou à se connecter via des pays tiers.

Les deux dirigeants ont eu le plaisir d’annoncer la création du Groupe parlementaire d’amitié Vietnam-Bangladesh et du Groupe parlementaire d’amitié Bangladesh-Vietnam, contribuant ainsi à renforcer davantage les échanges et le partage d’expériences entre les parlementaires des deux pays.

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê et la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury, signent un protocole d’accord de coopération entre les deux législatures, à Dhaka, le 21 septembre. Photo: VNA Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Vuong Dinh Huê et la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury, signent un protocole d’accord de coopération entre les deux législatures, à Dhaka, le 21 septembre. Photo: VNA

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam a proposé que le Bangladesh offre tout le soutien possible à la communauté vietnamienne au Bangladesh, qui sert d’ambassadrice de bonne volonté entre les deux pays.



Sur les questions mondiales et régionales d’intérêt commun, les deux dirigeants se sont engagés à continuer de travailler en étroite collaboration dans les forums multilatéraux, notamment à l’ONU et dans les mécanismes dirigés par l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN).



Ils ont noté que le Vietnam et le Bangladesh sont tous deux membres du Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour la période 2023-2025, ce qui offre des opportunités de partager des points de vue et de renforcer la coopération sur des questions d’intérêt commun, notamment le changement climatique et les droits de l’homme.



À l’issue de leur entretien, ils ont signé un protocole d’accord de coopération entre les deux législatures et ont assisté à la signature d’un protocole d’accord de coopération entre les offices des deux législatures.



A cette occasion, le président de l’Assemblée nationale du Vietnam Vuong Dinh Huê a invité la présidente du Parlement du Bangladesh Shirin Sharmin Chaudhury à visiter le Vietnam au moment qui lui conviendra. Elle accepta l’invitation avec plaisir. – VNA