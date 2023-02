Hanoi (VNA) - Avec sa forme en S, le Vietnam abrite des millions de routes différentes, parmi lesquelles certaines sont étonnamment élégantes et attirent l'attention de nombreux voyageurs qui ne manquent pas de s'arrêter pour admirer et prendre des photos.

La route traversant la forêt de cajeput de Tân Lâp dans la province de Long An

À environ 100 km de Hô Chi Minh-Ville, la route traversant la forêt de cajeput de Tân Lâp mesure 5 km. Elle traverse plus de 100 ha de forêt de cajeput dans ce village flottant appelé Tân Lâp.

Les voyageurs peuvent profiter d'une atmosphère fraîche et découvrir beaucoup de choses. Photo : Travellive/CVN

Il s'agit d'une zone humide vierge située dans le district de Môc Hoa, près de la frontière cambodgienne. La forêt de cajeput de Tân Lâp est connectée à la région de Dông Thap Muoi pour former une grande zone verte avec un système de canaux entrelacés et la rivière Vàm Co Tây qui y coule.

La nature de cet endroit est marquée par la beauté de l’ancienne forêt de cajeput, les étangs de lotus, les lacs de nénuphars et les centaines d'espèces d'oiseaux, de poissons et d'amphibiens endémiques. Tout cela en fait un écosystème riche et diversifié.



En prenant la route dans la forêt de cajeput, longue de 5 km et large d'un mètre, les voyageurs peuvent profiter d'une atmosphère fraîche et découvrir beaucoup de choses.



La lumière du soleil qui pénètre à travers les feuilles épaisses du cajeput rend le chemin quelque peu fantastique et poétique.



Pendant la saison sèche, les feuilles de cajeput tombées recouvrent toute la route, ce qui donne un bruit sec qui résonne à chaque pas des voyageurs dans la forêt déserte.



C'est ce qui fait que certaines personnes la surnomment la "route de l'amour" du village flottant de Tân Lâp.

La route escarpée de Gia Lai

La route escarpée de Gia Lai attire toujours l'attention des touristes. Photo : We25/CVN

La route escarpée, avec un angle de 90 degrés, fait partie du contournement de la ville de Pleiku (province de Gia Lai) en direction de la province de Kon Tum (hauts plateaux du Centre) et attire l'attention des touristes.

Route des brocarts à Hà Giang

D'une longue de 1,7 km, la route des brocarts à Hà Giang est considérée comme l'une des plus longues routes de brocart au Vietnam. Photo : LHVN/CVN



Cette route colorée, longue de 1,7 km, est considérée comme l'une des plus longues routes de brocart au Vietnam. Elle a été peinte par une centaine d'habitants avec des motifs et images représentant la culture montagneuse.



Bàu Trang, réputé pour ses dunes



Binh Thuân est devenue incontournable pour les touristes au Vietnam avec son climat agréable tout au long de l'année. Cette province du Centre est un endroit idéal pour les vacanciers qui cherchent à la fois détente et découverte. Voici une sélection des endroits à ne pas manquer pour les routards qui s'y rendent.

La route de Bàu Trang dans la province de Binh Thuân au Centre est une destination populaire pour les touristes. Photo : Duy Anh/CVN



Situé à environ 65 km de la ville de Phan Thiêt (Binh Thuân), le lac de Bàu Trang (commune de Hoa Thang, district de Bac Binh) est une destination populaire pour les touristes.



La route de Bàu Trang, longue de 40 km, a été mise en service en 2015 et est entourée de vastes dunes de sable blanc et de virages sinueux qui encerclent les dunes, créant ainsi une beauté unique et impressionnante.



La route à travers la mer sur l'île de Diêp Son



L'île de Diêp Son, dans la province de Khanh Hoà (Centre) est située dans la baie de Van Phong.





La route à travers la mer sur l'île de Diêp Son est une des destinations de choix pour les touristes. Photo : Ivivu/CVN



La route fait environ 800 m de long, elle relie deux îles de la chaîne d'îles de Diêp Son et serpente magnifiquement dans une eau turquoise.



Le moment idéal pour découvrir cette route est lorsque la marée est baisse, créant un banc de sable blanc reliant trois petites îles (Hon Bip, Hon Giua et Hon Duôc). -CVN/VNA