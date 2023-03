Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha (droite) et le secrétaire philippin à l'Énergie Raphael Perpetuo M. Lotilla. Photo: VNA

Tokyo (VNA) - Le vice-Premier ministre Tran Hong Ha a reçu le 4 mars le secrétaire philippin à l'Énergie Raphael Perpetuo M. Lotilla, en marge de la réunion ministérielle sur la Communauté asiatique zéro émission (AZEC) tenue à Tokyo, au Japon.Dans le contexte où les deux pays répondent aux défis liés à la Mer Orientale, à la sécurité énergétique, au changement climatique et aux catastrophes naturelles, le ministre Tran Hong Ha a réaffirmé le soutien du Vietnam à la position des Philippines sur la réponse au changement climatique, mentionnée lors de la réunion ministérielle sur l' AZEC Il a proposé aux deux pays de promouvoir la coopération bilatérale, notamment dans le cadre de l'AZEC et dans la construction d'un centre de recherche sur les énergies renouvelables ou d'un centre d'alerte aux catastrophes, au Vietnam ou aux Philippines, ajoutant que ces programmes de coopération offriraient des avantages concrets aux deux parties.De son côté, Raphael Lotilla a apprécié la position du Vietnam en tant que l'un des pays leaders en Asie du Sud-Est en termes de transition énergétique.Approuvant la position du Vietnam selon laquelle les initiatives dans le cadre de l'AZEC doivent être concrétisées par des projets pratiques et efficaces, il a suggéré aux deux parties de concentrer leurs efforts futurs dans les énergies renouvelables.Grâce au succès actuel d'une joint-venture entre le Vietnam et les Philippines dans un projet d'énergie solaire, les deux parties peuvent élargir leur coopération dans la construction d'un réseau de transport d'électricité ou la production de batteries, qui constituent des obstacles majeurs pour la plupart des pays dans leurs efforts de transition vers l'énergie verte.Les deux parties ont également convenu de continuer à partager leurs expériences, de promouvoir davantage les mécanismes de coopération bilatérale dans divers domaines et de coordonner étroitement les mécanismes de coopération régionaux et internationaux, en particulier ceux liés aux objectifs de développement durable.Le même jour, le vice-Premier ministre Ha a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam et des intellectuels vietnamiens au Japon. Ces derniers ont présenté des rapports sur plusieurs sujets tels que les stratégies japonaises de croissance verte et de neutralité carbone et certaines technologies contribuant à réduire les émissions de CO2 et à assurer la sécurité énergétique du pays. -VNA