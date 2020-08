Des policiers mobilisés pour des contrôles à Manille, le 4 août 2020. Photo: AFP

Manille (VNA) – Le président philippin Rodrigo Duterte a annoncé le le reconfinement de Manille à partir du 4 août alors que le pays a franchi la barre des 100.000 cas d’infection au nouveau coronavirus.



Environ 28 millions de personnes, soit un quart de la population philippine, à Manille et dans quatre provinces environnantes sur l’île de Luzon, sont reconfinées pendant deux semaines.



Les autorités locales ont réintroduit des restrictions de déplacement et ordonné la fermeture des restaurants, salons de beauté et de coiffure.



L’assouplissement des mesures de confinement en juin dernier a causé la multiplication de six fois de cas de Covid-19 aux Philippines, s’établissant à 112.593 cas et le nombre de décès a été doublé, s’élevant à environ 2.100.



Le ministère philippin de la Santé a signalé le 4 août 6.352 nouvelles contaminations, le plus haut pic quotidien des cas de Covid-19 enregistré en Asie du Sud-Est. – VNA