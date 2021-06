Le siège de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), la banque centrale des Philippines . Photo: Reuters

Manille (VNA) - La Banque centrale des Philippines a déclaré le 18 juin qu'elle prévoyait des excédents de compte courant plus importants en 2021 et 2022 grâce à de meilleures perspectives pour le commerce des biens et services, dans le contexte où l'économie mondiale se remet de la pandémie de COVID-19.

La banque a relevé sa projection 2021 pour l'excédent du compte courant à 10 milliards de dollars, soit 2,5% du produit intérieur brut (PIB), contre une prévision précédente de 9,1 milliards de dollars, soit 2,3% du PIB, a rapporté Reuters.

Zeno Abenoja, directeur général de la banque, a déclaré lors d'une conférence de presse que l'excédent du compte courant pour 2022 devrait atteindre 6,7 milliards de dollars, soit l'équivalent de 1,5% du PIB, également supérieur à l'estimation précédente de 5,2 milliards de dollars.

L'amélioration de l'économie mondiale entraînera une croissance de 10% des exportations de biens et de services, supérieure à l'estimation de 8% en mars, puis de 6% en 2022, a déclaré le responsable.

La Banque centrale a prédit que les importations de biens cette année et l'année prochaine augmenteraient de 12% et 10%, respectivement, à mesure que la demande intérieure se redresserait parallèlement à une réouverture progressive de l'économie, ce qui devrait permettre de stimuler les activités commerciales. -VNA