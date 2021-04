Manille (VNA) - Le secrétaire philippin à la Défense, Delfin Lorenzana, a déclaré le 4 avril que la Chine cherchait à occuper davantage de zones en Mer Orientale (Mer de Chine méridionale).

La présence continue de navires chinois autour du groupe d'îles de Sinh Ton (Sin Cowe) révèle leur intention d'occuper davantage de zones en Mer Orientale, selon un communiqué de Lorenzana.

C'était la deuxième déclaration de Lorenzana en deux jours. Il a répété les appels des Philippines pour que les bateaux chinois quittent le groupe d'îles de Sinh Ton de l'archipel de Truong Sa (Spratleys). Selon lui, il y avait encore 44 navires chinois dans les eaux malgré l'amélioration des conditions météorologiques.

Le ministère philippin des Affaires étrangères a émis une note pour protester contre les actions de la Chine, soulignant que la présence écrasante de navires chinois dans les eaux des îles de Sinh Tôn avait causé une atmosphère d'instabilité et avait montré le non respect par la Chine de ses engagements en faveur de la paix et la stabilité dans la région.

La porte-parole du ministère vietnamien des Affaires étrangères, Le Thi Thu Hang, a affirmé que les activités des navires chinois dans les eaux de l’île de Sinh Tôn Dông (Grierson Reef) dans l’archipel de Truong Sa (Spratleys) du Vietnam portaient atteinte à la souveraineté vietnamienne et à des dispositions de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM), allaient à l’encontre de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC), compliquaient la situation et ne profitaient pas aux négociations entre l'ASEAN et la Chine pour parvenir à un Code de conduite en Mer Orientale. -VNA