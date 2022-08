Image d'illustration. Photo : aa.com.tr

Hanoï, 24 août (VNA) - La tempête tropicale Ma-on a frappé le Nord des Philippines le matin du 23 août, blessant au moins deux personnes et provoquant la fermeture d'écoles et de bureaux gouvernementaux à Manille et dans les provinces périphériques.La tempête a frappé la ville de Maconacon dans la province d'Isabela avec des vents soutenus de 110 km/h et des rafales pouvant atteindre 150 km/h. Plus de 500 personnes à Cagayan et dans les provinces voisines ont été évacuées des villages sujets aux crues soudaines, aux glissements de terrain et aux raz de marée.Selon les prévisionnistes, il se dirigera vers le nord-ouest à travers les provinces du Nord avant de s'éloigner du pays du jour au lendemain.Situées dans la "ceinture de feu" du Pacifique, les Philippines sont battues par une vingtaine de typhons et de tempêtes tropicales chaque année.- VNA