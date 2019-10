Le président indien Ram Nath Kovin (gauche) et son homologue philipin Rodrigo Duterte. Photo: Internet



New Delhi (VNA) - Le 18 octobre, les Philippines et l'Inde ont signé quatre accords portant sur le domaine maritime et la sécurité, à l'occasion de la visite aux Philippines du président indien Ram Nath Kovin.

S'exprimant à Manille, le président indien a déclaré que les deux parties avaient eu des discussions très productives sur la coopération bilatérale, ainsi que sur des questions régionales et mondiales. Les quatre accords, couvrant le domaine maritime, la sécurité, le tourisme, les sciences et technologies et la culture, renforceront encore la coopération entre les deux pays.

Selon lui, les deux pays croient en un ordre international fondé sur des règles, le respect du droit international et l'égalité souveraine des nations.

L’Inde et les Philippines sont des partenaires naturels dans la poursuite de leurs objectifs de développement et de sécurité nationaux respectifs. Les deux pays se sont engagés à collaborer étroitement pour vaincre et éliminer le terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, a ajouté le dirigeant indien.

Le président indien effectue une visite de quatre jours aux Philippines à l’occasion du 70e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques bilatérales. -VNA