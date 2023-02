Le Premier ministre japonais Fumio Kishida (à droite) et le président philippin Ferdinand Marcos Jr. se serrent la main avant leur entretien au bureau du Premier ministre japonais à Tokyo le 9 février 2023. Photo : Kyodo

Tokyo, 10 février (VNA) – Le président des Philippines Ferdinand Marcos Jr. en visite officielle de cinq jours au Japon et le Premier ministre japonais Fumio Kishida ont convenu de renforcer la coopération économique et sécuritaire entre les deux pays.Lors de leurs entretiens à Tokyo le 9 février, Fumio Kishida s'est engagé à fournir un programme de soutien d'une valeur de 600 milliards de yens (4,6 milliards de dollars) aux Philippines en 2023 et aux secteurs public et privé japonais.Selon le ministère japonais des Affaires étrangères, le Japon offrira environ 377 milliards de yens d'aide publique au développement (APD) pour des projets de trains de banlieue qui relient Manille à ses villes voisines des Philippines, a déclaré le ministère japonais des Affaires étrangères.D'autres programmes de coopération économique vont de l'agriculture et des télécommunications à la sécurité énergétique, a ajouté le ministère.Fumio Kishida et Ferdinand Marcos Jr. se sont également félicités de leur accord sur des directives visant à faciliter le soutien humanitaire et les opérations de secours en cas de catastrophe par les Forces d'autodéfense japonaises dans le pays d'Asie du Sud-Est.- VNA