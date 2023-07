Manille, 12 juillet (VNA) - Le ministère philippin des Finances a signé un accord de prêt de 600 millions de dollars avec la Banque mondiale (BM) pour la modernisation et l'industrialisation du secteur agricole du pays.



Selon le ministère philippin des Finances, le pacte, signé le 7 juillet, sert l'intensification du projet de développement rural des Philippines (PRDP), qui vise à transformer l'agriculture en un secteur modernisé et industrialisé grâce à des interventions dans les infrastructures publiques et au renforcement de la chaîne de valeur des produits de base.



PRDP Scale-Up, une initiative majeure du Département philippin de l'agriculture, est une réponse élargie aux défis persistants auxquels sont confrontés le secteur de l'agro-pêche et les communautés rurales du pays. En particulier, le projet stimulera l'accès des agriculteurs et des pêcheurs aux marchés, augmentera les revenus de certaines chaînes de valeur de l’agro-pêche et améliorera l'efficacité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire.



Il impliquera des investissements directs dans des sous-projets d'infrastructures et d'entreprises rurales, qui bénéficieront directement à environ 450.000 agriculteurs et pêcheurs et généreront environ 42.000 nouveaux emplois.- VNA





